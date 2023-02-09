Весом более 150 кг. Самый большой из когда-либо существовавших пингвинов был "птицей-монстром" (фото)

Ученые обнаружили окаменелости морской птицы, которая бродила по Земле около 60 миллионов лет назад — одна его плечевая кость длиной более 24 сантиметров.

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Новая Зеландия веками была пристанищем для земных птиц — отсутствие наземных хищников создало все условия для того, чтобы тут процветали нелетающие птицы, такие как попугаи, киви и моа, пишет The New York Times.

Однако новая находка палеонтологов заставляет добавить к этому списку и гигантских доисторических пингвинов, которые расхаживали вдоль побережья Новой Зеландии около 60 миллионов лет назад.

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По словам палеонтолога из Музея Новой Зеландии Te Papa Tongarewa, Алана Теннисона, еще в 2017 году во время раскопок они с коллегами обнаружили окаменевшие кости огромной морской птицы, которые были спрятаны на пляже, известном своими валунами Моераки. Тогда волна расколола несколько из этих валунов возрастом около 57 млн лет, обнажив фрагменты окаменелостей, которые скрывались внутри.

Со временем доктору Теннисону с коллегами удалось идентифицировать останки двух крупных доисторических пингвинов. По видимому, один из них представлял собой по истине гиганта — лишь одна его плечевая кость достигала в длину более 24 сантиметров, что почти вдвое больше чем у императорских пингвинов, которые считаются самыми крупными из ныне живущих на Земле. Предполагается, что вес доисторической морской птицы достигал почти 158 килограммов, что сделало его самым тяжелым пингвином, известным науке.

[ + – ] Слепок плечевой кости Кумиману (слева), созданный на основе 3D-сканирования, рядом с плечевой костью императорского пингвина Фото: Daniel Ksepka

В других валунах ученые обнаружили еще одни окаменелые останки, на этот раз чуть менее крупной особи, которые также оказались крупнее императорских пингвинов. Исследователи наконец-то описали доисторических птиц и дали им название. Пингвина-гиганта назвали Кумиману, что представляет собой смесь двух слов маори "монстр" и "птица". Второго же назвали Petradyptes stonehousei, что означает "скальный ныряльщик".

Вскоре ученым удалось создать трехмерную модель плечевой кости гигантского птицы-монстра, что дало высчитать его предположительный вес. По словам палеонтолога из Музея Брюса в Гривнвиче Даниэля Кселки, к сожалению окаменелости Кумиману лишь фрагментарные, что затрудняет определение его роста. Однако по оценкам доктора Кселки, рост доисторического пингвина-гиганта, вероятно составлял около 158 сантиметров, что при учете его веса, делало его весьма коренастым.

Отметим, что Петрадипт, останки которого также были обнаружены на пляже, хоть и уступал Кумиману в размерах, вовсе не был маленьким — его вес предположительно достигал порядка 50 килограммов, что делает его больше императорских пингвинов, вес которых, как правило, не превышает 40 килограммов.

[ + – ] Набросок скелета, на котором слева сравниваются Кумиману, Петрадипт, два новых ископаемых пингвина и императорский пингвин Фото: Simone Giovanardi

По словам Кселки, Кумиману и Петрадипт бороздили воды Новой Зеландии во время "расцвета океана", когда удар астероида положил конец эре динозавров и уничтожил большинство морских рептилий. В результате совсем немного вещей могли бы омрачить жизнь пингвина размером с черного медведя.

Исследователи отмечают, что эти находки свидетельствуют о том, что доисторические пингвины стали гигантскими еще до того, как превратили свои ласты в веслообразные придатки. Кселки полагает, что более тяжелые пингвины были способны нырять глубже и дольше задерживаться под водой.

Ранее Фокус писал о том, что развенчан миф о моногамии пингвинов — они не прочь сходить налево.