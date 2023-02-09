Вагою понад 150 кг. Найбільший із пінгвінів, які коли-небудь існували, був "птахом-монстром" (фото)

Учені виявили скам'янілості морського птаха, який блукав по Землі близько 60 мільйонів років тому — одна його плечова кістка завдовжки понад 24 сантиметри.

Related video

Нова Зеландія століттями була притулком для земних птахів — відсутність наземних хижаків створила всі умови для того, щоб тут процвітали птахи, що не літають, такі як папуги, ківі і моа, пише The New York Times.

Однак нова знахідка палеонтологів змушує додати до цього списку і гігантських доісторичних пінгвінів, які ходили уздовж узбережжя Нової Зеландії близько 60 мільйонів років тому.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

За словами палеонтолога з Музею Нової Зеландії Te Papa Tongarewa, Алана Теннісона, ще в 2017 році під час розкопок вони з колегами виявили скам'янілі кістки величезного морського птаха, які були заховані на пляжі, відомому своїми валунами Моєракі. Тоді хвиля розколола кілька із цих валунів віком близько 57 млн років, оголивши фрагменти скам'янілостей, що ховалися всередині.

Згодом доктору Теннісону з колегами вдалося ідентифікувати останки двох великих доісторичних пінгвінів. Судячи з усього, один з них був воістину гігантом — лише одна його плечова кістка сягала завдовжки понад 24 сантиметри, що майже вдвічі більше, ніж в імператорських пінгвінів, яких вважають найбільшими з тих, що нині живуть на Землі. Передбачається, що вага доісторичного морського птаха сягала майже 158 кілограмів, що зробило його найважчим пінгвіном, відомим науці.

[ + – ] Зліпок плечової кістки Куміману (ліворуч), створений на основі 3D-сканування, поруч із плечовою кісткою імператорського пінгвіна. Фото: Daniel Ksepka

В інших валунах вчені виявили ще одні скам'янілі рештки, цього разу трохи меншої особини, які також виявилися більшими за імператорських пінгвінів. Дослідники нарешті описали доісторичних птахів і дали їм назву. Пінгвіна-гіганта назвали Куміману, що означає суміш двох слів маорі "монстр" і "птах". Другого ж назвали Petradyptes stonehousei, що означає "скельний водолаз".

Незабаром вченим вдалося створити тривимірну модель плечової кістки гігантського птаха-монстра, що дозволило вирахувати його можливу вагу. За словами палеонтолога з Музею Брюса в Грінвічі Даніеля Кселкі, на жаль, скам'янілості Куміману лише фрагментарні, що ускладнює встановлення його зросту. Однак за оцінками доктора Кселкі, зріст доісторичного пінгвіна-гіганта, ймовірно, становив близько 158 сантиметрів, що, за умови врахування ваги, робило його вельми кремезним.

Зазначимо, що Петрадіпт, останки якого також було виявлено на пляжі, хоч і поступався Куміману в розмірах, зовсім не був маленьким — його вага, імовірно, досягала приблизно 50 кілограмів, що робить його більшим за імператорських пінгвінів, вага яких, як правило, не перевищує 40 кілограмів.

[ + – ] Малюнок скелета, на якому зліва порівнюються Куміману, Петрадипт, двоє нових копалин пінгвіна та імператорський пінгвін Фото: Simone Giovanardi

За словами Кселкі, Куміману і Петрадипт борознили води Нової Зеландії під час "розквіту океану", коли удар астероїда поклав край ері динозаврів і знищив більшість морських рептилій. В результаті зовсім небагато речей могли б затьмарити життя пінгвіна розміром із чорного ведмедя.

Дослідники зазначають, що ці знахідки свідчать, що доісторичні пінгвіни стали гігантськими ще до того, як перетворили свої ласти на веслоподібні придатки. Кселкі вважає, що важкі пінгвіни були здатні пірнати глибше і довше затримуватися під водою.

Раніше Фокус писав про те, що розвінчано міф про моногамію пінгвінів — вони не проти сходити ліворуч.