Не так уже й романтично. Розвінчано міф про моногамію пінгвінів — вони не проти сходити наліво

Любовні колотнечі цих птахів можуть підкинути не один сюжет для мильних опер.

Пінгвінів вважали одними з наймиліших і найромантичніших птахів на планеті, адже вони створюють пари на все життя. Проте вчені розвінчали цей міф — виявляється, пінгвіни можуть бути полігамними та часто не проти сходити наліво, пише Live Science.

Екологиня поведінки з Оклендського університету в новій Зеландії Емма Маркс розповіла, що насправді у світі пінгвінів часом вирують такі пристрасті, що вони могли б послужити сценарієм для не однієї мильної опери.

Учені дійшли висновку, що більшість пінгвінів справді обирають пару на досить тривалий термін. Але водночас вони зовсім не проти сходити на сторону. Так, наприклад, у 2018 році в акваріумі штату Юта один із самців виростив двох пташенят, від іншого пінгвіна. І такі випадки не рідкість.

Дослідники також помітили, що щороку самки та самці можуть злягатися з іншими представниками своєї колонії, а потім повертатися у свої гнізда. Але наймасштабніші драми розгортаються, коли самці з тієї чи іншої причини не можуть повернутися в місця розмноження, самотні самиці можуть жити разом із іншими самцями. Після повернення першого партнера в цьому любовному трикутнику відбувається справжня драма. Однак у більшості випадків усе ж таки перемагають початкові партнери.

Водночас учені відзначають, що пінгвіни все ж таки здебільшого "соціально моногамні". Лише в окремих випадках партнери можуть розірвати стосунки — наприклад, якщо їм не вдалося виростити пташенят. У такому разі, найімовірніше, наступного сезону вони спробують знайти відповіднішу пару. Вчені також помітили, що стабільність пари пінгвінів безпосередньо залежить від здатності самців підтримувати високоякісне гніздо, добувати їжу та вирощувати пташенят. Якщо пара ефективно поділяє обов'язки, такий шлюб триватиме довше.

До речі, дослідження також показало, що моногамія часто залежить від виду пінгвінів. Наприклад, майже 90% галапагоських пінгвінів залишаються зі своїми партнерами, тоді як лише 15% імператорських пінгвінів обирають моногамію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як у Японії пінгвіни з океанаріуму влаштували голодування — їм не сподобалася дешева риба.