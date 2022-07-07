У Японії пінгвіни з океанаріуму влаштували голодування через дешеву рибу (відео)

На здешевлення кормів мешканцям океанаріума його співробітники пішли через інфляцію.

В океанаріумі Хаконе у префектурі Канагава в центральній Японії, на південний захід від Токіо, місцеві пінгвіни та видри відмовляються їсти рибу, яку їм дають співробітники, оскільки вона не така смачна, як та, до якої вони звикли, повідомляє ресурс Hellas Posts English.

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Дешевша риба для мешканців океанаріума — вимушений крок з боку адміністрації. AFP пояснило зростання вартості ставриди, якою раніше годували пінгвінів, загальною інфляцією та недавнім низьким уловом. Акваріум вперше почав доповнювати їжу підопічних дешевшою скумбрією в травні, але тепер вона стає все більшою частиною їхнього раціону, оскільки витрати продовжують зростати.

Відео, на якому пінгвіни протестують проти годівлі, вже стало вірусним у мережі.

"Спочатку вони беруть рибу в рот, але потім вирішують, що вона їм не подобається. Вони відчувають, що щось не так", — пояснив журналістам менеджер акваріума Хірок Сімамото. За його словами, проблема ще гостріша з акваріумними видрами, які масово відкидають дешевшу рибу.

Акваріум, як і раніше, купує смолтів (молоді лососі) як корм, але не планує повертатися лише до них, якщо тільки ціни не впадуть, підсумовує Сімамото:

"Все залежить від того, коли все повернеться на круги свої".

Водночас Сімамото уточнив, що тим вихованцям, хто особливо завзято відмовляється їсти нову рибу, дають те, що вони їли раніше.

На події в океанаріумі звернув увагу журналіст CNN Джейк Квон.

"Зіткнувшись з інфляцією, що стрімко зростає, японський зоопарк запропонував своїм морським тваринам дешевшу рибу. Пінгвіни дуже невражені, відмовляючись навіть дивитися на неї. Видри відкидають підношення", — написав він у Twitter.

Раніше ми писали про те, що на пляжі Боулдерс біля містечка Саймонстаун, недалеко від Кейптауна (ПАР), бджоли вбили кілька десятків очкових пінгвінів, які є представниками виду, що зникає.