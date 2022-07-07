В Японии пингвины из океанариума объявили голодовку из-за дешевой рыбы (видео)

На удешевление кормов для обитателей океанариума его сотрудники пошли из-за инфляции.

В океанариуме Хаконэ в префектуре Канагава в центральной Японии, к юго-западу от Токио, местные пингвины и выдры отказываются есть рыбу, которую им дают сотрудники, поскольку она не такая вкусная, как та, к которой они привыкли, сообщает ресурс Hellas Posts English.

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Более дешевая рыба для обитателей океанариума – вынужденный шаг со стороны администрации. AFP объяснило рост стоимости ставриды, которой раньше кормили пингвинов, общей инфляцией и недавним низким уловом. Аквариум впервые начал дополнять пищу подопечных более дешевой скумбрией в мае, но теперь она становится все большей частью их рациона, поскольку затраты продолжают расти.

Видео, на котором пингвины протестуют против кормежки, уже стало вирусным в Сети.

"Сначала они берут рыбу в рот, но потом решают, что она им не нравится. Они чувствуют, что что-то не так", – объяснил журналистам менеджер аквариума Хироки Симамото. По его словам, проблема еще острее с аквариумными выдрами, которые массово отвергают более дешевую рыбу.

Аквариум по-прежнему покупает смолтов (молодые лососи) в качестве корма, но не планирует возвращаться исключительно к ним, если только цены не упадут, заключает Симамото:

"Все зависит от того, когда все вернется на круги своя".

При этом Симамото уточнил, что тем питомцам, кто особенно рьяно отказывается есть новую рыбу, дают то, что они ели раньше.

На события в океанариуме обратил внимание и журналист CNN Джейк Квон.

"Столкнувшись со стремительно растущей инфляцией, японский зоопарк предложил своим морским животным более дешевую рыбу. Пингвины очень невпечатлены, отказываясь даже смотреть на нее. Выдры отбрасывают подношения", – написал он в Twitter.

Ранее мы писали о том, что на пляже Боулдерс возле городка Саймонстаун, недалеко от Кейптауна (ЮАР) пчелы убили несколько десятков очковых пингвинов, которые являются представителями исчезающего вида.