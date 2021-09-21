В ЮАР пчелы убили несколько десятков пингвинов исчезающего вида

Обычно пингвины и пчелы мирно живут рядом. Вероятно в этот раз птицы разрушили гнезда, поэтому пчелы атаковали "захватчиков".

На пляже Боулдерс возле городка Саймонстаун, недалеко от Кейптауна, постоянно живет колония очковых пингвинов. Эти относительно небольшие нелетающие птицы относятся к исчезающему виду и поэтому тщательно охраняются. Но на днях защитники природы обнаружили 63 погибших птицы, сообщила BBC.

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Вскрытие показало, что все пингвины погибли от укусов пчел. На частях тела, где нет перьев (вокруг глаз, ласты) были обнаружены следы множественных укусов пчел. У одной птицы вокруг глаз было 27 укусов. Других повреждений у погибших птиц не было.

На пляже также нашли много погибших после собственных атак пчел.

Представители национальных парков ЮАР сообщили BBC, что это первое известное нападение пчел на этом пляже, который привлекает до 60 000 посетителей в год.

"Обычно пингвины и пчелы хорошо живут рядом", – сказала Элисон Кок, морской биолог из агентства национальных парков Южной Африки.

Ученые говорят, что пчелы могли напасть только в том случае, если их гнездо или гнезда потревожили. Они объяснили, что после укуса пчела выделяет феромон, так что цель легко обнаруживают другие пчелы, защищающие гнездо.

Африканские (очковые) пингвины живут на побережье и на островах Южной Африки и Намибии, хотя некоторые из них были замечены даже на севере, в Габоне. По данным Международного союза охраны природы, их популяция стремительно сокращается. Считается, что основными причинами этого являются нехватка продовольствия, вызванная коммерческим рыболовством, а также то, что это называется "колебаниями окружающей среды". В 2019 году их численность оценивалась в 20 тыс. пар самцов и самок.

Мысские пчелы являются частью экосистемы на побережье ЮАР, в которой есть несколько заповедников.

Напомним, потерявший управление дрон упал на территории экологического заповедника Болса-Чика в США, в результате около 2,5 тысячи испуганных крачек бросили свои гнезда.

На территории заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области нашли мертвыми 15 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины.