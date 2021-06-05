2,5 тыс птиц бросили яйца после крушения дрона на гнездовье в США (фото)

Испугавшись, элегантные крачки оставили в гнездах около 1,5 тысяч яиц, которые погибли без родительского ухода.

Беспилотный дрон рухнул на территории экологического заповедника Болса-Чика в США и заставил около 2,5 тысячи птиц бросить гнездовье. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на Департамент по вопросам рыб и дикой природы Калифорнии.

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Каждую весну тысячи элегантных крачек слетаются в Болса-Чика из Северной и Южной Америки, чтобы гнездиться на песках единственного сохранившегося дикого пляжа в Южной Калифорнии. Ничего не предвещало беды, пернатые собрались в колонию и обустроили гнезда, однако 13 мая на территории заповедника приземлился беспилотный дрон, который сильно напугал их. Птицы в ужасе покинули местность, бросив около 1500 яиц ни один из зародышей не выжил.

"За 20 лет работы с дикой природой и в полевых условиях я никогда не видела такого ущерба", — поделилась ученый и менеджер заповедника Мелисса Лёбл. — "У меня все внутри переворачивается, страшно смотреть".

[ + – ] Дрон, упавший в заповеднике Калифорнии Фото: NYT

По словам инспектора экологического департамента Николаса Молсбери, за три недели никто так и не пришел забрать упавший беспилотник, в связи с этим правоохранитель запросил разрешение на изучение карты памяти. Он надеется, что по видеозаписи сможет восстановить маршрут полета дрона и выйти на владельца, чтобы привлечь его к ответственности за уничтожение яиц и гнезд, а также за использование летающего устройства в охраняемой зоне.

Ученые предполагают, что крачки приняли дрон за крупного хищника и улетели искать другое убежище. Хотя они и не являются исчезающим видом, под угрозой находятся другие птицы, включая редких, считающих заповедник своим домом. Профессор Майкл Хорн и Калифорнийского университета опасается, что растущее число беспилотников представляет большую опасность для морских пернатых наряду с естественными хищниками.

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