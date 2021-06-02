Впервые в регионе: в Одесскую область прилетела большая стая розовых фламинго

В Одесской области заметили крупнейшую для региона стаю розовых фламинго

Орнитологи рассказали, что птицы остановились на реке Дунай. Через нашу страну фламинго пролетают транзитом. Сейчас фламинго отдыхают на мелководных озерах в дельте реки. Об этом сообщает Vgorode.

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Первая стая из полусотни фламинго прилетела еще 21 мая, потом к ним присоединились еще несколько стай поменьше и теперь орнитологи насчитали более 100 птиц. Такое зрелище, конечно, привлекло фотографов.

[ + – ] Стая фламинго в дельте Дуная

Специалисты утверждают, что обычно в Одесской области наблюдают небольшие стаи фламинго – до 25-ти особей.

Украинские орнитологи связались с румынскими коллегами и выяснили, что фламинго пролетели над Дунайским биосферным заповедником транзитом и пока остановились в румынской части дельты Дуная.

Одна стая, численностью в 61 фламинго сейчас находятся на озере Нунтасе у поселка Траян, еще 53 птицы расположились на озере Саратурии. Причем даже начали строить там гнезда. Но по мнению орнитологов, появления птенцов ждать не стоит: хищники скорей всего разорят гнезда.

Фото: Facebook Mircea Bezergheanu

Сотрудник Дунайского биосферного заповедника Максим Яковлев отмечает, что в Украине фламинго можно встретить все чаще. А в 2017 году на озере Сиваш даже впервые были найдены гнезда фламинго – всего 13 штук и три птенца.

Впрочем, специалисты не совсем понимают, откуда взялись фламинго в дельте Дуная. "Ближайшие гнездовые оседлые группировки находятся в Малой Азии (около 1200 км) и южных Балканах (около 600 км). Некоторые орнитологи считают, что птицы могут быть и частью популяции северного Казахстана. Именно птицы из этой группировки совершают миграции и для них отмечен достаточно широкий разлет на зимовке — от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, в Турцию, Кипр и Тунис на запад-юго-запад", — отмечает Яковлев.

Фламинго населяют большие озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питаются на мелководье с илистым дном, процеживая воду клювом. В их рацион входят мелкие ракообразные, моллюски, личинки мух, а также некоторые виды одноклеточных водорослей. Именно наличие в рационе фламинго ракообразных и красных водорослей обеспечивают потрясающий розовый цвет их перьев.