Вперше в регіоні: в Одеську область прилетіла велика зграя рожевих фламінго

В Одеській області помітили найбільшу для регіону зграю рожевих фламінго.

Орнітологи розповіли, що птахи зупинилися на річці Дунай. Через нашу країну фламінго пролітають транзитом. Зараз фламінго відпочивають на мілководних озерах у дельті річки. Про це повідомляє Vgorode.

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Перша зграя з півсотні фламінго прилетіла ще 21 травня, потім до них приєдналися ще кілька зграй поменше і тепер орнітологи нарахували понад 100 птахів. Таке видовище, звичайно, привернуло фотографів.

[ + – ] Зграя фламінго в дельті Дунаю

Фахівці стверджують, що зазвичай в Одеській області спостерігають невеликі зграї фламінго — до 25-ти особин.

Українські орнітологи зв'язалися з румунськими колегами і з'ясували, що фламінго пролетіли над Дунайським біосферним заповідником транзитом і поки зупинилися в румунській частині дельти Дунаю.

Одна зграя, чисельністю 61 фламінго зараз знаходяться на озері Нунтасе біля селища Траян, ще 53 птаха розташувалися на озері Саратурії. Причому навіть почали будувати там гнізда. Але на думку орнітологів, появи пташенят чекати не варто: хижаки скоріше за все розорять гнізда.

Фото: Facebook Mircea Bezergheanu

Співробітник Дунайського біосферного заповідника Максим Яковлєв зазначає, що в Україні фламінго можна зустріти все частіше. А в 2017 році на озері Сиваш навіть вперше були знайдені гнізда фламінго — всього 13 штук і три пташеня.

Втім, фахівці не зовсім розуміють, звідки взялися фламінго в дельті Дунаю. "Найближчі гніздові осілі угрупування перебувають в Малій Азії (майже 1 200 км) і південних Балканах (приблизно 600 км). Деякі орнітологи вважають, що птахи можуть бути і частиною популяції північного Казахстану. Саме птахи з цього угрупування здійснюють міграції і для них зазначений досить широкий розліт на зимівлі — від В'єтнаму, Шрі-Ланки та Індії на південь, в Туреччину, Кіпр і Туніс на захід-південно-захід", — зазначає Яковлєв.

Фламінго населяють великі озера із солоною водою, морські лагуни і лимани. Харчуються на мілководді з мулистим дном, проціджуючи воду дзьобом. В їхній раціон входять дрібні ракоподібні, молюски, личинки мух, а також деякі види одноклітинних водоростей. Саме наявність в раціоні фламінго ракоподібних і червоних водоростей забезпечує приголомшливий рожевий колір їхнього пір'я.