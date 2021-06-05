2,5 тис птахів покинули яйця після падіння дрона на гнізда в США (фото)

Злякавшись, елегантні крячки залишили в гніздах близько 1,5 тисяч яєць, які загинули без батьківського догляду.

Безпілотний дрон впав на території екологічного заповідника Болсам-Чіка в США і змусив близько 2,5 тисячі птахів покинути місце гніздування. Про це пише видання The New York Times з посиланням на Департамент з питань риб і дикої природи Каліфорнії.

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Щовесни тисячі елегантних крячок злітаються в Болсам-Чіка з Північної та Південної Америки, щоб гніздитися на пісках єдиного збереженого дикого пляжу в Південній Каліфорнії. Нічого не віщувало біди, пернаті зібралися в колонію і облаштували гнізда, однак 13 травня на території заповідника приземлився безпілотний дрон, який сильно налякав їх. Птахи нажахані покинули місцевість, залишивши близько 1500 яєць — жоден із зародків не вижив.

"За 20 років роботи з дикою природою і в польових умовах я ніколи не бачила такої руйнації", — поділилася вчений і менеджер заповідника Мелісса Лёбл. — "У мене все всередині перевертається, страшно дивитися".

[ + – ] Дрон, що впав в заповіднику Каліфорнії Фото: NYT

За словами інспектора екологічного департаменту Ніколаса Молсбері, за три тижні ніхто так і не прийшов забрати впав безпілотник, в зв'язку з цим правоохоронець запросив дозвіл на вивчення карти пам'яті. Він сподівається, що з відеозапису зможе відновити маршрут польоту дрона і вийти на власника, щоб залучити його до відповідальності за знищення яєць і гнізд, а також за використання літаючого пристрою в зоні, що охороняється.

Вчені припускають, що крячки взяли дрон за великого хижака і полетіли шукати інше притулок. Хоча вони і не є зникаючим видом, під загрозою перебувають інші птахи, включаючи рідкісних, які вважають заповідник своїм будинком. Професор Майкл Хорн і Каліфорнійського університету побоюється, що збільшення безпілотників представляє велику небезпеку для морських пернатих поряд з природними хижаками.

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