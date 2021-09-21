У ПАР бджоли вбили кілька десятків пінгвінів виду, що зникає

Зазвичай пінгвіни і бджоли мирно живуть поруч. Ймовірно цього разу птиці зруйнували гнізда, тому бджоли атакували "загарбників".

На пляжі Боулдерс біля містечка Саймонстаун, недалеко від Кейптауна, постійно живе колонія очкових пінгвінів. Ці відносно невеликі птиці, що літають, відносяться до виду, який зникає, і тому ретельно охороняються. Але днями захисники природи виявили 63 загиблих птиці, повідомила BBC.

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Розтин показав, що всі пінгвіни загинули від укусів бджіл. На частинах тіла, де немає плавців (навколо очей, ласти) були виявлені сліди множинних укусів бджіл. В одного птаха навколо очей було 27 укусів. Інших пошкоджень у загиблих птахів не було.

На пляжі також знайшли багато загиблих після власних атак бджіл.

Представники національних парків ПАР повідомили BBC, що це перший відомий напад бджіл на цьому пляжі, який привертає до 60 000 відвідувачів на рік.

"Зазвичай пінгвіни і бджоли добре живуть поруч", — сказала Елісон Кок, морський біолог з агентства національних парків Південної Африки.

Учені говорять, що бджоли могли напасти тільки в тому випадку, якщо їхнє гніздо або гнізда потривожили. Вони пояснили, що після укусу бджола виділяє феромон, тому ціль легко виявляють інші бджоли, що захищають гніздо.

Африканські (очкові) пінгвіни живуть на узбережжі і на островах Південної Африки і Намібії, хоча деякі з них були помічені навіть на півночі, в Габоні. За даними Міжнародного союзу охорони природи, їхня популяція стрімко скорочується. Вважається, що основними причинами цього є нестача продовольства, викликана комерційним рибальством, а також те, що називається "коливаннями навколишнього середовища". У 2019 їхня чисельність оцінювалася у 20 тис. пар самців і самок.

Миські бджоли є частиною екосистеми на узбережжі ПАР, у якій є кілька заповідників.

Нагадаємо, що, втративши управління, дрон впав на території екологічного заповідника Болса-Чіка в США, у результаті близько 2,5 тисячі переляканих крячок кинули свої гнізда.

На території заповідника "Асканія-Нова" в Херсонській області знайшли мертвими 15 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України.