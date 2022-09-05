Не так уж романтично. Развенчан миф о моногамии пингвинов — они не прочь сходить налево

Любовные передряги этих птиц могут подкинуть не один сюжет для мыльных опер.

Пингвинов считали одними из наиболее милых и романтичных птиц на планете, ведь они создают пары на всю жизнь. Однако ученые развенчали этот миф — оказывается, пингвины могут быть весьма полигамны и часто не прочь сходить налево, пишет Live Science.

Поведенческий эколог из Оклендского университета в новой Зеландии Эмма Маркс рассказала, что на самом деле в мире пингвинов порой бушуют такие страсти, что они могли бы послужить сценарием для не одной мыльной оперы.

Ученые пришли к выводу, что большинство пингвинов действительно выбирают пару на достаточно продолжительный срок. Но в то же время они вовсе не против сходить на сторону. Так, например, в 2018 году в аквариуме штата Юта один из самцов вырастил двух птенцов, от другого пингвина. И такие случаи не редкость.

Исследователи также заметили, что ежегодно самки и самцы могут совокупляться с другими представителями своей колонии, а после возвращаться в свои гнезда. Но наиболее масштабные драмы разворачиваются, когда самцы по той или иной причине не могут возвратиться в места размножения, одинокие самки могут жить вместе с другими самцами. После возвращения первоначального партнера в этом любовном треугольнике происходит настоящая драма. Однако в большинстве случаев, все же побеждают первоначальные партнеры.

В то же время ученые отмечают, что пингвины все же в большинстве своем "социально моногамны". Лишь в редких случаях партнеры могут разорвать отношения — например, если им не удалось вырастить птенцов. В таком случае, вероятнее всего, в следующем сезоне они попробуют найти более подходящую пару. Ученые также заметили, что стабильность пары пингвинов напрямую зависит от способности самцов поддерживать высококачественное гнездо, добывать пищу и растить птенцов. Если пара эффективно разделяет обязанности — такой брак продлится дольше.

Кстати исследование также показало, что моногамия часто зависит от вида пингвинов. Например, почти 90% галапагосских пингвинов остаются со своими партнерами, тогда как только 15% императорских пингвинов выбирают моногамию.

Напомним, ранее Фокус писал, как в Японии пингвины из океанариума устроили голодовку — им не понравилась дешевая рыба.