Найбільше пінгвіненя у світі стало суперзіркою: майже вдвічі більше за однолітків (відео)

Величезне пташеня пінгвіна несподівано стало вірусною сенсацією — його рекордний стрибок росту здивував людей по всьому світу.

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Раніше Фокус писав про крихітне дитинча карликового бегемота, на ім'я Му Денг, яке досягає заввишки всього 80 сантиметрів, але вже встигло стати улюбленцем людей по всьому світу. Тепер, схоже, йому доведеться посунутися з п'єдесталу — його місце може зайняти величезне пташеня королівського пінгвіна, на ім'я Песто, пише New Atlas.

Песто вилупився з яйця розміром з авокадо 30 січня 2024 року в акваріумі Sea Life Melbourne в Австралії. За ці дев'ять місяців пташеня показало неймовірний стрибок росту — воно вже важить 22,5 кілограма. Зазначимо, що середня вага другого за величиною виду пінгвінів (Aptenodytes patagonicus) значно варіюється: від 9,3 до 18 кілограмів.

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Співробітники акваріума зазначають, що сьогодні Песто близький до досягнення свого максимального розміру і незабаром, ймовірно, пройде свою перше линяння. У цей момент він втратить своє пухнасте коричневе хутро, щоб оголити оперення молодого дорослого пінгвіна під ним. Попри те, що після першого линяння, як вважають дослідники, розміри Песто трохи зменшаться в міру дорослішання, він все ще залишається досить великим.

У дикій природі королівські пінгвіни мешкають у регіонах по всьому Південному океану і субантарктичному регіону. Пташенята, такі як Песто, поступово здобувають незалежність і утворюють "ясла" з іншими дитинчатами, проте в акваріумі Sea Life Melbourne Песто, на жаль, був "єдиним дитинчам" сезону.

Дані свідчать про те, що на 2020 рік дика популяція королівських пінгвінів неухильно зростала і тепер вважається такою, що "викликає найменші побоювання". Однак тривалий цикл розмноження робить королівських пінгвінів особливо вразливими до порушень. Ба більше, у лютому 2024 року пташиний грип дістався колонії пінгвінів у Південній Георгії.

На щастя для Песто, навряд чи йому коли-небудь доведеться зіткнутися з пташиним грипом — все своє життя він проведе у вольєрі, де діють суворі процедури біологічної безпеки. За словами співробітників акваріума, все це має захистити місцеву популяцію від впливу вірусу. Учені зазначають, що це є однією з причин, чому пінгвіни в неволі живуть набагато довше, ніж у дикій природі.

В останні кілька тижнів відео пінгвіненяти Песто буквально облетіли весь світ — вони поширилися в усіх соціальних мережах, а тепер і світовими новинними каналами. Королівські пінгвіни пересуваються кроком, на відміну від багатьох інших видів, які стрибають, що робить незручну ходу цього великого дитинчати ще смішнішою.

Співробітники акваріума зазначають, що 22 вересня Песто фактично важив удвічі більше за своїх названих батьків Танго і Хадсона разом узятих. Утім, його ненаситний апетит і дієта з приблизно 25 риб на день, імовірно, дадуть йому змогу незабаром перевершити дорослих особин. Крім того, співробітники акваріума зазначають, що Песто вже перевершив колишнього "чемпіона акваріума у важкій вазі", свого біологічного батька Блейка, вага якого становила близько 18 кг.

Дослідники очікують, що Песто зменшиться в розмірах, щойно пройде свою перше в житті линяння. Очікується, що далі він, імовірно, важитиме стільки ж, скільки Блейк і деякі інші більші дорослі пінгвіни.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший з пінгвінів, які коли-небудь існували, був "птахом-монстром".