"Велике повернення": полярники показали масове переміщення пінгвінів (фото)

Українські науковці розповіли, що незабаром антарктичні птахи візьмуться будувати гнізда з камінців. На острові Галіндез вже нарахували понад 3500 пернатих.

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В Антарктиці стартувало "велике повернення пінгвінів" на острів Галіндез. Про це 15 жовтня повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру, який забезпечує роботу українських полярників на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Поки в Україні панує осінь, в Антарктиці набирає обертів весна. Навколо острова Галіндез вже скресає морська крига. Тисячі субантарктичних пінгвінів почали повертатись у пошуках найкращих місць для гніздування.

Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Біолог Світозар Давиденко наприкінці минулого тижня нарахував на острові вже понад 3500 пінгвінів. Однак антарктичні жителі ще продовжують прибувати.

Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

"Деякі скелі, що гарно підходять для побудови гнізд, вже визирають з-під снігу, тому пінгвіни активно ділять між собою такі ділянки", — розповів Давиденко.

Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Науковці пояснили, що орієнтовно з кінця жовтня до початку листопада (залежить від погоди) у пінгвінів почнеться період гніздування. Пернаті будуватимуть гнізда з камінців, вишукуючи для цього ділянки повище.

Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Минулого року на острові Галіндез зафіксували рекордну кількість пінгвінів — 7000. Скільки пернатих нарахують цього разу, буде зрозуміло після появи яєць та малюків.

Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото пінгвінів на острові Галіндез Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

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