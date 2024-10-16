"Велике повернення": полярники показали масове переміщення пінгвінів (фото)
Українські науковці розповіли, що незабаром антарктичні птахи візьмуться будувати гнізда з камінців. На острові Галіндез вже нарахували понад 3500 пернатих.
В Антарктиці стартувало "велике повернення пінгвінів" на острів Галіндез. Про це 15 жовтня повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру, який забезпечує роботу українських полярників на антарктичній станції "Академік Вернадський".
Поки в Україні панує осінь, в Антарктиці набирає обертів весна. Навколо острова Галіндез вже скресає морська крига. Тисячі субантарктичних пінгвінів почали повертатись у пошуках найкращих місць для гніздування.
Біолог Світозар Давиденко наприкінці минулого тижня нарахував на острові вже понад 3500 пінгвінів. Однак антарктичні жителі ще продовжують прибувати.
"Деякі скелі, що гарно підходять для побудови гнізд, вже визирають з-під снігу, тому пінгвіни активно ділять між собою такі ділянки", — розповів Давиденко.
Науковці пояснили, що орієнтовно з кінця жовтня до початку листопада (залежить від погоди) у пінгвінів почнеться період гніздування. Пернаті будуватимуть гнізда з камінців, вишукуючи для цього ділянки повище.
Минулого року на острові Галіндез зафіксували рекордну кількість пінгвінів — 7000. Скільки пернатих нарахують цього разу, буде зрозуміло після появи яєць та малюків.
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