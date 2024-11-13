Почему пингвины воруют камни: украинские полярники объяснили поведение птиц (видео)

Субарктические пингвины начали активно "похищать" камни у своих сородичей. Полярники говорят, что это — типичное поведение птиц, когда они ищут материалы для строительства гнезд для своего потомства.

Субантарктические пингвины на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", регулярно воруют камни, потому что они необходимы для строительства гнезда. Из-за дефицита материала птицы даже вступают в драки. Видео, на котором был замечен "вор", обнародовал Национальный антарктический научный центр Украины в Facebook.

Ученые подчеркивают, что кража камней — "обычное дело" у субантарктических пингвинов, а из-за этого "стройматериала" между птицами часто случаются ссоры и даже драки. Причина заключается в том, что камни являются основным строительным материалом для гнезд субантарктических пингвинов.

"Ежегодно добывать его все сложнее, ведь количество пингвинов на Галиндезе растет, а количество камней — нет. Поэтому вместо искать "стройматериал" в других местах ловкие птицы крадут его у соседей. Именно такой момент удалось снять на видео участнице 29-й УАЭ Анне Соиной", — пояснили ученые.

На кадрах заметно, как один пингвин успешно перекладывал камни из чужого гнезда в свое, пока не пришел его хозяин. Однако вор решил не останавливаться, пока не получил от "владельца" на орехи от незваного гостя.

Ученые указывают на поведение других пингвинов, которые стали свидетелями "преступления". Они спокойно наблюдают за происходящим, ведь их "дома" от действий вора не пострадали.

Напомним, Фокус рассказывал, кто такие пингвины Адели и что они там делают возле украинской арктической станции. "Адельки" отличаются от других видов характерным полностью черным окрасом головы и бело-голубыми глазами. Сейчас украинские биологи заметили присутствие первых двух пар, одна из которых начала строить гнездо.

Также мы писали о том, как полярники наблюдают за гнездованием пингвинов рядом со станцией. Первая пара пингвинов на острове Галиндез вскоре высидит птенца, за которым будут следить украинские полярники. Изучая птиц, ученые сделали фото пейзажей Антарктиды в условиях полного штиля.