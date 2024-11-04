Первые яйца пингвинов и полный штиль: полярники показали чудо природы возле "Вернадского" (фото)

Первая пара пингвинов на острове Галиндез вскоре высидит птенца, за которым будут следить украинские полярники. Изучая птиц, ученые сделали фото пейзажей Антарктиды в условиях полного штиля.

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Полярники из Национального антарктического научного центра на станции"Академик Вернадский" нашли первые яйца субантарктического пингвина. Гнезд с яйцами будет больше, поскольку вскоре на острове, где поселились птицы, сойдет снег. Кроме того, ученые зафиксировали море и ледяные скалы в условиях полного штиля, и поделились изображениями с украинцами. Историю о пингвинах и о деталях уникального природного явления полярники рассказали на странице Facebook антарктического центра.

В заметке говорится о том, что яйцо отыскал биолог 29 антарктической экспедиции Светозар Давыденко. Примерно через месяц из него вылупятся птенцы и ученые радуются "подарку". Указано, что важно зафиксировать точную дату, когда обнаружили гнездо с кладкой. Это делается для того, чтобы собирать данные из года в год и установить, есть ли какие-то изменения в жизни пингвинов. В итоге выясняют, влияют ли на жизнь этих птиц изменения внешних условий, например, изменение климата.

Биолог обнаружил кладку, поскольку внимательно следил за пингвинами и заметил, что они начали вести себя иначе. Обычно, увидев человека, они отходят от гнезд. Но одна птица осталась. В углублении скалы, почти присыпанное снегом, лежало пестро-серое яйцо, которое высиживал кто-то из родителей. На фото, которое сделал Светозар, можно рассмотреть подробности жизни семейства пингвинов.

История о пингвинах на Вернадском — фото птицы Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр История о пингвинах на Вернадском — фото яйца Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

"По сроку я уже понимал, что вот-вот должно появиться первое яйцо. Поэтому целенаправленно проводил поиск и проверял гнезда, ведь нам очень важно зафиксировать точную дату", — приводят в заметке слова биолога.

Полярники рассказали, что наблюдают за субантарктическими пингвинами, которые живут на острове Галиндез. Обычно, в гнездах 2-3 яйца, и их поочередно высиживают самец или самка. Когда снега на острове станет меньше, то семейств, которые будут ждать пополнения, будет больше, говорится в заметке. В текущих условиях они делают кладку на возвышенностях, где снег уже сошел.

История о пингвинах на Вернадском — фото самца или самки с яйцом Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр История о пингвинах на Вернадском — птица оберегает кладку Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

В тексте также напомнили о предыдущем выводке пингвинов, за которыми следили ученые. Прошлогоднее пополнение появилось возле ДНЧ-домика, в котором исследователи ловят радиочастоты с противоположной стороны Земли.

"Пока будущее пингвина еще в яйце, до него уже доносятся сигналы из далеких от Антарктиды точек нашей Планеты", — подытожили полярники.

Следующее сообщение на странице антарктического центра — о редком природном явлении: о полном штиле, который происходит очень редко. Обычно возле станции постоянно дует ветер, есть осадки, поэтому отсутствие и первого, и второго не бывает слишком часто, объяснили ученые. Биологу Татьяне Баглай, которая как раз плыла в лодке, посчастливилось застать полный покой природы и она сделала несколько фото.

"Огромные айсберги, облака и горы континента фантастически отражаются в зеркале воды", — описали полярники увиденное.

История о станции Вернадского — фото полного штиля Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр История о станции Вернадского — фото айсберга и штиля Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

На одном из изображений можно увидеть совершенно спокойную поверхность воды, в которой зеркально отражаются облака и заснеженный берег. На другом — ледяная гора и солнце, которое едва выглядывает из-за облаков.

История о станции Вернадского — панорамное фото штиля и берега Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр История о станции Вернадского — фото штиля и айсберга Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Отметим, ранее Фокус писал историю о птенцах, которые родились рядом со станцией "Вернадского". Событие произошло незадолго до наступления 2024 года: полярники отыскали выводок чаек и крачек.

Напоминаем, в августе 2024 года ученые показали другое удивительное природное явление: перламутровые облака, которые можно увидеть только на закате солнца и глядя на небо под определенным углом.