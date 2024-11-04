Перші яйця пінгвінів та повний штиль: полярники показали дивовижі біля "Вернадського" (фото)

Перша пара пінгвінів на острові Галіндез незабаром висидить пташеня, за яким будуть стежити українські полярники. Вивчаючи птахів, науковці зробили фото пейзажів Антарктиди в умовах повного штилю.

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Полярники з Національного антарктичного наукового центру на станції "Академік Вернадський" відшукали перші яйця субантарктичного пінгвіна. Гнізд з яйцями більшатиме, оскільки незабаром на острові, де оселились птахи, зійде сніг. Крім того, науковці зафіксували море та льодяні скелі в умовах повного штилю, і поділились зображеннями з українцями. Історію про пінгвінів та про деталі унікального природного явища полярники розповіли на сторінці Facebook антарктичного центру.

У дописі ідеться про те, що яйце відшукав біолог 29 антарктичної експедиції Світозар Давиденко. Приблизно через місяць з нього вилупляться пташенята і науковці радіють "подарунку". Вказано, що важливо зафіксувати точну дату, коли виявили гніздо з кладкою. Це робиться для того, щоб збирати дані з року в рік та встановити, чи є якісь зміни в житті пінгвінів. В підсумку з'ясовують, чи впливають на життя цих птахів зміни зовнішніх умов, наприклад, зміна клімату.

Біолог виявив кладку, оскільки уважно стежив за пінгвінами і помітив, що вони почали поводитись інакше. Зазвичай, побачивши людину, вони відходять від гнізд. Але один птах залишився. У заглибині скелі, майже присипане снігом, лежало рябенько-сіре яйце, яке висиджував хтось з батьків. На фото, яке зробив Світозар, можна роздивитись подробиці життя сімейства пінгвінів.

Історія про пінгвінів на Вернадському - фото птаха Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Історія про пінгвінів на Вернадському - фото яйця Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

"За терміном я вже розумів, що то-от має з'явитися перше яйце. Тож цілеспрямовано проводив пошук і перевіряв гнізда, адже нам дуже важливо зафіксувати точну дату", — наводять у дописі слова біолога.

Полярники розповіли, що спостерігають за субантарктичними пінгвінами, які живуть на острові Галіндез. Зазвичай, у гніздах 2-3 яйця, і їх по черзі висиджують самець чи самка. Коли снігу на острові стане менше, то сімейств, які чекатимуть поповнення, буде більше, ідеться у дописі. У поточних умовах вони роблять кладку на височинах, де сніг вже зійшов.

Історія про пінгвінів на Вернадському - фото самця чи самиці з яйцем Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Історія про пінгвінів на Вернадському - птах оберігає кладку Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

У тексті також нагадали про попередній виводок пінгвінів, за якими стежили науковці. Тогорічне поповнення з'явилось біля ДНЧ-будинока, в якому дослідники ловлять радіочастоти з протилежного боку Землі.

"Поки майбутнє пінгвіненя ще в яйці, до нього вже долинають сигнали з далеких від Антарктиди точок нашої Планети", — підсумували полярники.

Наступне повідомлення на сторінці антарктичного центру — про рідкісне природнє явище: про повний штиль, який стається дуже рідко. Зазвичай біля станції постійно дує вітер, є опади, тому відсутність і першого, і другого не буває надто часто, пояснили науковці. Біологині Тетяні Баглай, яка саме пливла в човні, пощастило застати повний спокій природи і вона зробила кілька фото.

"Величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води", — описали полярники побачене.

Історія про станцію Вернадського - фото повного штилю Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Історія про станцію Вернадського - фото айсберга та штилю Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

На одному з зображень можна побачити цілковито спокійну поверхню води, в якій дзеркально відображаються хмари та засніжений берег. На іншому — льодяна гора і сонце, яке ледь виглядає з-за хмар.

Історія про станцію Вернадського - панорамне фото штилю і берегу Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Історія про станцію Вернадського - фото штилю і айсберга Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Зазначимо, раніше Фокус писав історію про пташенят, які народились поруч зі станцією "Вернадського". Подія сталась незадовго до настання 2024 року: полярники відшукали виводок мартинів та крячків.

Нагадуємо, у серпні 2024 року науковці показали інше дивовижне природне явище: перламутрові хмари, які можна побачити лише на заході сонця і дивлячись на небо під певним кутом.