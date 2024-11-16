Середземне море зникне з лиця Землі: вчені розповіли, коли це станеться

Море, яке сьогодні радує нас краєвидами й морепродуктами, на жаль, не існуватиме на планеті вічно і врешті-решт просто зникне.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета зазнала неймовірної кількості змін: континенти збирали воєдино і розбивалися на частини, а моря то утворювали на поверхні планети, то знову зникали. Простими словами, поверхня нашої планети вельми динамічна і постійно змінюється, і тепер вчені вважають, що Середземне море теж одного разу зникне з лиця Землі, пише IFLScience.

Причиною зникнення Середземного моря стануть дві великі тектонічні плити планети, які стикаються в супер уповільненому русі. Вчені тепер прогнозують, що внаслідок цього протистояння Середземне море може бути буквально стерте з лиця Землі. Втім, це станеться в далекому майбутньому.

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Відомо, що континенти Землі перебувають у постійному, але дуже повільному, русі. Земну кору розділено на тектонічні плити, які рухаються по напіврідкій верхній мантії, що призводить до поступової перебудови континентів і формування різноманітних геологічних структур протягом епох.

У результаті поточне розташування континентів на планеті насправді є лише тимчасовим. Конфігурації континентів кардинально змінилися в минулому і продовжать змінюватися в майбутньому через рух тектонічних плит.

Головною загрозою для Середземного моря, на думку вчених, є поступове зіткнення Африканської та Євразійської плит. Близько 100 мільйонів років тому ці плити почали сходитися, поступово закриваючи океанічні басейни, розташовані між ними. До слова, Альпійський гірський хребет у Європі сам по собі є результатом цього зіткнення.

На щастя для людства, подібні трансформації відбуваються в масштабі часу мільйонів років, а тому швидкість руху становить лише міліметри на рік. Однак зрештою Середземне море може опинитися затиснутим між двома плитами в середині формування нового суперконтиненту. Європа, якою ми її знаємо, зіслизне під Африканську плиту, і море перестане існувати.

Утім, учені зазначають, що це лише один із можливих сценаріїв того, як зміщуватимуться тектонічні плити Землі. На жаль, передбачити конфігурацію майбутніх суперконтинентів складно через динамічну природу тектоніки плит, а також величезні часові рамки, які вони охоплюють.

Водночас історія вказує на те, що Середземне море перебуває в дуже хиткому становищі. Близько 5,97 мільйона років тому сталася подія, відома як Мессінська криза солоності, внаслідок якої Середземне море перетворилося на величезний солоний басейн приблизно на півмільйона років.

Зміна рівня моря перекрила впадіння Атлантичного океану в Середземне море через гібралтарську протоку, відрізавши його від життєво важливого джерела води. Середземноморський регіон був особливо вразливим до цих змін, оскільки він розташований у відносно теплій і сухій кишені планети, внаслідок чого його морська вода випаровувалася дуже швидко.

Раніше Фокус писав про те, що в Середземному морі знайшли "тунель" завширшки 10 кілометрів.