Средиземное море исчезнет с лица Земли: ученые рассказали, когда это произойдет

Море, которое сегодня радует нас пейзажами и морепродуктами, увы, не будет существовать на планете вечно и в конце концов просто исчезнет.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела невероятное количество изменений: континенты собирали воедино и разбивались на части, а моря то образовывали на поверхности планеты, то вновь исчезали. Простыми словами поверхность нашей планеты весьма динамична и постоянно меняется, и теперь ученые считают, что Средиземное море тоже однажды исчезнет с лица Земли, пишет IFLScience.

Причиной исчезновения Средиземного моря станут две великие тектонические плиты планеты, которые сталкиваются в супер замедленном движении. Ученые теперь прогнозируют, что в результате этого противостояния Средиземное море может быть буквально стерто с лица Земли. Впрочем, это произойдет в далеком будущем.

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Известно, что континенты Земли находятся в постоянном, но очень медленном, движении. Земная кора разделена на тектонические плиты, которые движутся по полужидкой верхней мантии, что приводит к постепенной перестройке континентов и формированию разнообразных геологических структур на протяжении эпох.

В результате текущее расположение континентов на планете на самом деле является лишь временным. Конфигурации континентов кардинально изменились в прошлом и продолжат меняться в будущем из-за движения тектонических плит.

Главной угрозой для Средиземного моря, по мнению ученых, является постепенное столкновение Африканской и Евразийской плит. Около 100 миллионов лет назад эти плиты начали сходиться, постепенно закрывая океанические бассейны, расположенные между ними. К слову, Альпийский горный хребет в Европе сам по себе является результатом этого столкновения.

К счастью для человечества, подобные трансформации происходят в масштабе времени миллионов лет, а потому скорость движения составляет все лишь миллиметры в год. Однако в конечном итоге Средиземное море может оказаться зажатым между двумя плитами в середине формирования нового суперконтинента. Европа, какой мы ее знаем, соскользнет под Африканскую плиту, и море перестанет существовать.

Впрочем, ученые отмечают, что это лишь один из возможных сценариев того, как будут смещаться тектонические плиты Земли. Увы, предсказать конфигурацию будущих суперконтинентов сложно из-за динамической природы тектоники плит, а также огромных временных рамок, которые они охватывают.

В то же время история указывает на то, что Средиземное море находится в очень шатком положении. Около 5,97 миллиона лет назад произошло событие, известное как Мессинский кризис солености, в результате которого Средиземное море превратилось в огромный соленый бассейн примерно на полмиллиона лет.

Изменение уровня моря перекрыло впадение Атлантического океана в Средиземное море через гибралтарский пролив, отрезав его от жизненно важного источника воды. Средиземноморский регион был особенно уязвим к этим изменениям, поскольку он находится в относительно теплом и сухом кармане планеты, в результате чего его морская вода испарялась очень быстро.

Ранее Фокус писал о том, что в Средиземном море нашли "туннель" шириной 10 километров.