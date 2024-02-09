Очень странное место. В Средиземном море нашли "туннель" шириной 10 километров (фото)

Исследователи считают, что каньон появился незадолго до того, как море высохло на 700 000 лет, а затем наполнилось вновь.

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Нечто необычное обнаружили ученые в Средиземном море: в восточной части водного пространства был обнаружен гигантский каньон шириной 10 километров. Исследователи предполагают, что он образовался около 6 миллионов лет назад, в начале Мессинского кризиса солености (MSC), когда Гибралтарские ворота между Атлантическим океаном и Средиземным морем в конечном итоге вовсе закрылись из-за сдвигов тектонических плит, пишет Live Science.

В результате Средиземное море оказалось изолированным от мирового океана, а в конце концов и вовсе высохло на 700 000 лет, оставив после себя лишь обширное соляное пространство, толщина которого в некоторых пространствах достигает 3 километров.

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После падения уровня моря течения становились все более солеными и размывали морское дно, прорезая овраги глубиной в несколько десятков метров вдоль самых крутых берегов Средиземного моря. Однако в новом исследовании ученые обнаружили нечто необычное: U-образный каньон, расположенный в 120 км к югу от Кипра, в самых глубоких точках Средиземноморского бассейна Леванта.

Команда исследовала каньон и обнаружила, что его ширина составляет около 10 километров, а глубина достигает 500 метров. Известно, что каньон располагается рядом с подводной горой Эратосфен и, вероятно, образовался незадолго до того, как соль скопилась на морском дне. На это, по словам ученых, указывает то, что каньон не имел старых "подсолевых" корней.

Недавно обнаруженный каньон Эратосфен расположен недалеко от подводной горы Эратосфен в восточной части Средиземного моря

По словам команды, чтобы понять историю образования каньона, ученые предположили, что плотные гравитационные потоки должны были царапать и разрезать морское дно. Предполагается, что течение, отягощенное солью и осадками, мчалось намного быстрее окружающей воды, а потому постепенно создало каньон.

Когда именно образовался гигантский каньон все еще остается загадкой, однако предполагается, что это произошло в период от 5,6 до 6 миллионов лет назад. При этом сам процесс формирования, вероятно, длился от десятков до полумиллиона лет.

Авторы исследования отмечают, что их новое открытие также проливает свет на загадку формирования Мессинских оврагов и каньонов: ученые десятилетиями спорили о том, появились ли они под водой или на суше. Новые данные указывают на то, что по крайней мере часть из них образовалась под водой.

Отметим, что новый каньон входит в более широкую сеть каньонов и каналов в Левантском бассейне. В то же время к северо-западу от него находится более глубокий и древний бассейн Геродота.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.