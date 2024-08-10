"Перламутрові латки": полярники показали дивовижні хмари над станцією в Антарктиці (фото, відео)

Стратосферні хмари можна побачити кілька разів на рік на сході чи заході сонця у регіонах Антарктики чи Арктики, розповіли вчені зі станції "Академік Вернадський". Спостерігачі називають їх "перламутровими" через особливі відтінки кольорів.

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Вчені-полярники, які перебувають на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" показали незвичні різнобарвні хмари, які видно на заході сонця. Щоб вони з'явились, повітрю з крапельками вологи спершу потрібно піднятись на висоту стратосфери і охолодитись до "мінус" 85 градусів. Після цього сонце починає підсвічувати кристалики льоду, і це можна побачити лише у певний час доби. Про краєвиди антарктичного неба ідеться у дописі полярників на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.

У дописі розповідається про особливе явище — "перламутрові хмари", які полярники можуть побачити кілька разів на рік. Вони їх назвали "кольоровими латками на небі" і спостерігаються лише взимку: коли в Україні — розпал літа, в Антарктиці — зима. На відео, опублікованому на Facebook, можна побачити два фото, зроблених у тому ж місці у різний час. Бачимо, як при певному розташуванні сонця помітно явище дивовижних хмар з ефектом перламутру, про які розповіли науковці.

Наука про хмари - краєвид на станції "Академік Вернадський" Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Наука про хмари - стратосферні хмари над станцією "Академік Вернадський" Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Полярники також пояснили, як з'являються "перламутрові хмари". Вони нагадали, що хмари — це насичене вологою повітря, яке перебуває у тропосфері (нижньому шарі атмосфери). Несучись під впливом вітру, вони натикаються на гори і тоді їх огинають, наче хвиля огинає перепону у воді. Інколи вони досягають наступного шару атмосфери — стратосфери. Стратосфера розміщена на висоті 15-30 км і тут панують низькі температури — до "мінус" 85 градусів. Вологе повітря охолоджується і краплини перетворюються у кристали льоду. Сонячне світло падає на кристали і тоді при певному куті спостереження можна побачити різноколірні хмари (відбувається явище іризації), ідеться у поясненні. Прикметно те, що їх можна побачити лише у певні моменти при заході та сході. Коли сонце перебуває вище, що їх зовсім не видно, оскільки шар кристалів надто тонкий.

"Хмари складаються з кристаликів льоду, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах та формуються в стратосфері, тому їхня офіційна назва – крижані полярні стратосферні хмари", — пояснили науковці.

Наука про хмари — деталі від дослідників Антарктиди

У мережі можна відшукати інші фото полярних стратосферних хмар (Polar Stratospheric Clouds). Про них, наприклад, розповіли на порталі Австрійської антарктичної програми. У статті зауважили, що замерзає не зовсім вода — це гідратовані краплі азотної та сірчаної кислот.

Наука про хмари - стратосферні хмари Фото: Australian Antarctic Program Наука про хмари - як виглядають стратосферні хмари Фото: Australian Antarctic Program

Науковці також повідомили, що поява стратосферних хмар пов'язані з руйнуванням озонового шару. Вони пропонують усім охочим фотографувати їх і надсилати вченим, щоб допомогти спостереженням.

Наука про хмари - "перламутрові хмари" Фото: Australian Antarctic Program Наука про хмари - як виглядають "перламутрові хмари" Фото: Australian Antarctic Program

На YouTube розміщено відеоролики, на яких доступно пояснюється механізм утворення крижаних полярних стратосферних хмар на висоті до 50 км.

Наука про хмари - як утворюються "перламутрові хмари"

Зазначимо, взимку 2024 року вчені зі станції "Академік Вернадський" показали "пончики", які помітили на поверхні снігу. Вони пояснили, що це рідкісне явище, яке з'являється при збігові кількох метеорологічних подій поспіль.

Нагадуємо, науковці опублікували фото перших пташенят, які з'явились біля полярної станції незадовго до Нового року. А весною розповіли про особливі гнізда пінгвінів на висоті 300 м метрів над рівнем моря.