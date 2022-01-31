Україна відправить на станцію "Академік Вернадський" більше вчених, ніж зазвичай (фото)

Цьогоріч кількість учасників експедиції збільшили до 14 осіб. З них 9 учених, які вивчають геофізику, метеорологію та біологію. А також команда життєзабезпечення – лікар, кухар, дизеліст, механіх та сисадмін.

У складі зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який в березні цього року вирушить на станцію "Академік Вернадський" і працюватиме там рік, троє жінок, більше науковців, ніж минулого року, і 21-річний, один з наймолодших полярників за всю історію українських досліджень. Очолить експедицію 2022-2023 років один з найдосвідченіших українських полярників, який вже 6 разів зимував на станції – геофізик Юрій Отруба, повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

"За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

[ + – ] Склад 27-ї Української антарктичної експедиції

Збільшення кількості науковців на "Академіку Вернадському" дозволить нашій країні активніше проводити наукові дослідження в Антарктиці, які наразі є особливо актуальними для всього світу, наприклад, спостереження за озоновим шаром атмосфери. Для цього за останні роки на станції було здійснено низку вдосконалень: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено нові прилади для метеорологічних та геокосмічних вимірювань.

Зазначається, що збільшити склад зимівлі було вирішено також і через кліматичні зміни, адже тепер весна на українській станції починається раніше, ніж туди може дістатись літній загін полярників, тож помітно зростає навантаження на біологів-зимувальників.

У 27-й антарктичної експедиції візьме участь рекордна за всі роки кількість жінок — дві метеорологині та одна біологиня. Нагадаємо, в 2018-го НАНЦ, після майже 20-річної перерви, відновив можливість для жінок брати участь у річних експедиціях. В минулі роки на "Вернандському" працювали в 24-й УАЕ дві жінки – науковець та лікарка, а в 25-й та 26-й експедиціях по одній – геофізик та біологиня.

[ + – ] Склад 27-ї Української антарктичної експедиції

Середній вік учасників нової експедиції – 36 років: найстаршому — біологу Сергію Гоголю — 50, а наймолодшому – системному адміністратору Володимиру Хомку — 21. Варто зазначити, що до цього був лише один полярник, що вирушив на українську станцію в 21 рік. З 14 майбутніх членів 6 уже брали участь в річних експедиціях, а для 8 це буде перший досвід зимівлі на "Вернадському".

Нагадаємо, у відкритому конкурсі для відбору учасників 27-ї УАЕ, який проводився влітку 2021 року, взяли участь 137 осіб. Після кількох етапів відбору конкурсною комісією було визначено 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. Вони усі пройшли злагодження та навчання в грудні 2021 року.

Раніше українські полярники розповіли, скільки пінгвінів живе біля станції "Академік Вернадський".