Українські полярники розповіли, скільки пінгвінів живе біля станції "Академік Вернадський" (фото)

Науковці розповіли, що загалом у світі налічується 18 видів пінгвінів, однак не всі вони живуть в Антарктиді — на континенті трапляється тільки 12 з них.

Полярники Української антарктичної експедиції підрахували, скільки пінгвінів живе на острові Галіндез, де знаходиться наукова станція "Академік Вернадський". Про це повідомив в Facebook Національний антарктичний науковий центр.

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Зазначається, що по сусідству з українськими полярниками наразі мешкає майже 3 тисячі пінгвінів: 2310 дорослих птахів і 599 пінгвінят.

Науковці розповіли, що загалом у світі налічується 18 видів пінгвінів, однак не всі вони живуть в Антарктиді — на континенті трапляється тільки 12 з них.

Неподалік української станції живуть 3 види пінгвінів: Субантарктичний пінгвін, Антарктичний пінгвін та пінгвін Аделі.

[ + – ] Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Основний вид цих милих птахів на острові Галіндез – це Субантарктичні пінгвіни. Їх називають ще "віслючки" за характерний крик, або дженту від англійської назви "gentoo".

Вони повертаються масово до "Академіка Вернадського" навесні, коли в них починається шлюбний сезон. Птахи будують гнізда з камінчиків, залицяються, створюють пари та відкладають яйця. Приблизно за місяць з них народжуються пташенята. Цікаво, що і яйця, і дитинчат по черзі висиджують обоє батьків.

[ + – ] Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Полярники розповідають, що цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в доволі складних умовах. Птахи потерпали від того, що акваторія постійно була забита кригою, тому їм важко було добувати їжу. Погіршили їхнє життя і значні снігопади: хоч пінгвіни й пристосовані до них, але їхні гнізда були засипані снігом. Також, як і раніше, на них нападали хижаки. Тож цьогоріч кількість пташенят є меншою, ніж у попередні роки.

Зазначимо, що 20 січня світова громадськість відзначає свято в честь одного з найбільш незвичайних птахів в світі — День обізнаності про пінгвінів. Його метою є підвищення знання людей про пінгвінів, звернення уваги на збереження чисельності та місць проживання цих птахів.

Раніше Фокус писав, що українських полярників у Антарктиді накрило снігом. Однак пінгвіни не постраждали та роблять гнізда. 19 грудня 2021 року на антарктичній станції "Академік Вернадський" зафіксували випадання рекордного за останні 20 років рівня снігу – 2,75 метри.

А в жовтні минулого року українську полярну станцію "Академік Вернадський" оточили сотні пінгвінів для спарювання. У птахів почався шлюбний сезон і вчені спостерігали за їхньою кумедною поведінкою прямо з вікон.