Украинские полярники рассказали, сколько пингвинов живет возле "Академика Вернадского" (фото)

Ученые рассказали, что всего в мире насчитывается 18 видов пингвинов, однако не все они живут в Антарктиде — на континенте встречается только 12 из них.

Полярники Украинской антарктической экспедиции подсчитали, сколько пингвинов живет на острове Галиндез, где находится научная станция "Академик Вернадский". Об этом сообщил в Facebook Национальный Антарктический научный центр.

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Отмечается, что по соседству с украинскими полярниками живет почти 3 тысячи пингвинов: 2310 взрослых птиц и 599 детенышей.

Ученые рассказали, что всего в мире насчитывается 18 видов пингвинов, однако не все они живут в Антарктиде — на континенте встречается только 12 из них.

Недалеко от украинской станции живут 3 вида пингвинов: Субантарктический пингвин, Антарктический пингвин и пингвин Адели.

[ + – ] Пингвины возле станции "Академик Вернадский"

Основной вид этих милых птиц на острове Галиндез – это Субантарктические пингвины. Их называют еще "ослята" за характерный крик, или дженту от английского названия "gentoo".

Они возвращаются массово к "Академику Вернадскому" весной, когда у них начинается брачный сезон. Птицы строят гнезда из камушков, ухаживают, создают пары и откладывают яйца. Приблизительно через месяц из них рождаются птенцы. Интересно, что и яйца, и детенышей поочередно высиживают оба родителя.

[ + – ] Пингвины возле станции "Академик Вернадский"

Полярники рассказывают, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в достаточно сложных условиях. Птицы страдали от того, что акватория постоянно была забита льдом, поэтому им тяжело было добывать еду. Ухудшили их жизнь и значительные снегопады: хоть пингвины и приспособлены к ним, но гнезда были засыпаны снегом. Также по-прежнему на них нападали хищники. Поэтому в этом году количество птенцов меньше, чем в предыдущие годы.

Отметим, что 20 января мировая общественность отмечает праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире — День осведомленности о пингвинах. Его целью является повышение знаний людей о пингвинах, обращение внимания на сохранение численности и мест обитания этих птиц.

Ранее Фокус писал, что украинских полярников в Антарктиде накрыло снегом. Однако пингвины не пострадали и делают гнезда. 19 декабря 2021 года на антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали выпадение рекордного за последние 20 лет уровня снега — 2,75 метра.

А в октябре прошлого года украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" оцепили сотни пингвинов для спаривания. У птиц начался брачный сезон и ученые наблюдали за их забавным поведением прямо из окон.