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Украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" окружили сотни пингвинов для спаривания (фото)

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Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
Фото: Facebook / Оксана Савенко | Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"

Ученые рассказывают, что птицы ведут себя забавно: издают звуки как ослы, кланяются, воруют друг у друга камни для гнезд и устраивают потасовки.

Вокруг украинской станции "Академик Вернадский", которая занимается научными исследованиями Антарктики, собрались сотни субантарктических пингвинов дженту. У птиц начался брачный сезон и полярники наблюдают за их поведением прямо из окон. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

"Именно из окна биологи зафиксировали первое спаривание этих птиц, а теперь команда ждет радостное известие о первом отложенном яйце", — сообщают украинские полярники.

В публикации отмечается, что дженту — очень забавные пингвины. Они издают звуки как ослы, из-за чего их называют "ослиными". Эти птицы, рассказывают исследователи, галантно кланяются партнерам, воруют друг у друга камни для гнезд и устраивают потасовки. Гнезда пингвины строят близко к станции, иногда используя для этих целей ее конструкции.

Дженту начали появляться на острове Галиндез, где базируется станция "Академик Вернадский", в 2006 году. До этого они не жили в том районе из-за своей теплолюбивости.

"Раньше здесь было слишком холодно для них. Но благодаря изменению климата и потеплению этот вид получил преимущество и благоприятные условия для продвижения на юг", — рассказывается в публикации.

С 2013 года общая численность пингвинов дженту в районе станции возросла почти на четверть, а вот количество предпочитающих более холодную погоду Адели и антарктических, наоборот, начало сокращаться.

Летом, утверждают исследователи, на острове Галиндез может быть до 4 тысяч субантарктических пингвинов.

Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Фото: Facebook / Оксана Савенко
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"
Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский"

Напомним, в июле украинские полярники зафиксировали рекордное скопление пингвинов возле станции "Академик Вернадский". В воде ученые фиксировали сотни охотящихся одновременно птиц.

В январе Кабмин Украины принял решение продлить финансирование станции "Академик Вернадский" до 2023 года.