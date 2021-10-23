Украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" окружили сотни пингвинов для спаривания (фото)

Ученые рассказывают, что птицы ведут себя забавно: издают звуки как ослы, кланяются, воруют друг у друга камни для гнезд и устраивают потасовки.

Вокруг украинской станции "Академик Вернадский", которая занимается научными исследованиями Антарктики, собрались сотни субантарктических пингвинов дженту. У птиц начался брачный сезон и полярники наблюдают за их поведением прямо из окон. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

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"Именно из окна биологи зафиксировали первое спаривание этих птиц, а теперь команда ждет радостное известие о первом отложенном яйце", — сообщают украинские полярники.

В публикации отмечается, что дженту — очень забавные пингвины. Они издают звуки как ослы, из-за чего их называют "ослиными". Эти птицы, рассказывают исследователи, галантно кланяются партнерам, воруют друг у друга камни для гнезд и устраивают потасовки. Гнезда пингвины строят близко к станции, иногда используя для этих целей ее конструкции.

Дженту начали появляться на острове Галиндез, где базируется станция "Академик Вернадский", в 2006 году. До этого они не жили в том районе из-за своей теплолюбивости.

"Раньше здесь было слишком холодно для них. Но благодаря изменению климата и потеплению этот вид получил преимущество и благоприятные условия для продвижения на юг", — рассказывается в публикации.

С 2013 года общая численность пингвинов дженту в районе станции возросла почти на четверть, а вот количество предпочитающих более холодную погоду Адели и антарктических, наоборот, начало сокращаться.

Летом, утверждают исследователи, на острове Галиндез может быть до 4 тысяч субантарктических пингвинов.

[ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" [ + – ] Пингвины дженту возле украинской станции "Академик Вернадский" Фото: Facebook / Оксана Савенко

Напомним, в июле украинские полярники зафиксировали рекордное скопление пингвинов возле станции "Академик Вернадский". В воде ученые фиксировали сотни охотящихся одновременно птиц.

В январе Кабмин Украины принял решение продлить финансирование станции "Академик Вернадский" до 2023 года.