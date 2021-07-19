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Полярники показали рекордное скопление пингвинов у станции "Академик Вернадский" (фото)

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Антарктида, пингвины, Академик Вернадский,
Пингвины

Ученые считают, что причина отсутствия миграции этих животных – глобальное потепление.

Участники украинской полярной экспедиции сообщили о рекордном скоплении пингвинов около станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Как сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр, в июле на островах в 20 километрах от станции находятся тысячи особей пингвинов.

А в воде можно одновременно наблюдать одновременно сотни охотящихся пингвинов.

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Пингвины в воде
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Пингвины на снегу
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Пингвины в Антарктиде
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Ученые считают, что столь массовое скопление пингвинов связано с глобальным потеплением. Обычно в летнее время они обитают севернее станции.

Однако в последнее время зимы стали теплее, поэтому на архипелаге Вильгельма остаются участки незамерзшей воды. В связи с этим, у пингвинов отпала необходимость мигрировать.

Ранее сообщалось, что в одном из зоопарков США пингвину-долгожителю сшили ботинки для борьбы с артритом.

Также мы рассказывали, что африканских пингвинов начали прививать от птичьего гриппа, чтобы спасти от исчезновения.

А в проливе Жерлаш папуасский пингвин, спасаясь от косаток, запрыгнул в лодку к туристам.