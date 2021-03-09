Папуасский пингвин, спасаясь от косаток, запрыгнул в лодку к туристам (видео)

Когда опасность миновала, птица бросилась в ледяную воду и уплыла прочь.

Отважный пингвин, который, спасаясь от косаток в водах Антарктиды, запрыгнул в лодку к туристам, наблюдающим драматическую картину, стал героем Сети, передает The Daily Mail.

Инцидент произошел в проливе Герлаш. Пингвин несколько раз ударился о борт резиновой лодки, прежде чем запрыгнул к людям, а пассажиры помогли птице скрыться от преследования. На видео, опубликованном изданием в сети, можно услышать радостные возгласы людей.

Свидеелем этой сцены стал 40-летний блогер-путешественник Мэтт Карстен и его 32-летняя жена Анна. Они отправились в путешествие по айсбергам в проливе Герлаш, когда большая группа косаток подплыла к их лодке "Зодиак".

Хищники заметили плывущего поблизости папуасского пингвина и бросились в погоню за ним, маневрируя между туристическими лодками.

[ + – ] Со второго раза птица сумела заскочить в лодку к радости пассажиров

"Было безумием видеть лично. Это было похоже на просмотр эпизода National Geographic на месте. Я полагаю, пингвин очень обрадовался, что сбежал", – вспоминал Мэт.

По его словам, косатки сначала играли в воде неподалеку от лодок. Они даже подплыли прямо к камере и поздоровались. Но как только эти существа заметили пингвина, сразу же бросились за ним. После того, как пингвину со второй попытки удалось запрыгнуть в лодку, косатки еще некоторое время следовали за ней, однако потом уплыли прочь.

[ + – ] Пингвин бросился за помощью к людям Фото: The Daily Mail

Когда опасность миновала, пингвин прыгнул обратно в воду и уплыл восвояси.

Напомним, во время экспедиции по Антарктиде и Южной Атлантике британскому фотографу дикой природы Иву Адамсу удалось сфотографировать желтого королевского пингвина. У уникальной птицы превалирует именно желтый цвет, а ее спинка – кремового цвета.