Полярники показали рекордне скупчення пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" (фото)
Вчені вважають, що причина відсутності міграції цих тварин — глобальне потепління.
Учасники української полярної експедиції повідомили про рекордне скупчення пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
Як повідомляє у Facebook Національний антарктичний науковий центр, в липні на островах за 20 кілометрів від станції знаходяться тисячі особин пінгвінів.
А у воді можна одночасно спостерігати одночасно сотні пінгвінів, які полюють.
Вчені вважають, що таке масове скупчення пінгвінів повʼязане з глобальним потеплінням. Зазвичай в літній час вони живуть на північ від станції.
Однак останнім часом зими стали теплішими, тому на архіпелазі Вільгельма залишаються ділянки води, яка не замерзає. Через це у пінгвінів відпала необхідність мігрувати.
Раніше повідомлялося, що в одному із зоопарків США пінгвінові-довгожителеві пошили черевики для боротьби з артритом.
Також ми розповідали, що африканських пінгвінів почали прищеплювати від пташиного грипу, щоб врятувати від зникнення.
А в протоці Жерлаш папуаський пінгвін, рятуючись від косаток, застрибнув у човен до туристів.