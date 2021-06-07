Африканських пінгвінів почнуть вакцинувати від пташиного грипу, щоб врятувати від зникнення

У результаті спалаху грипу у 2017 році загинули сотні очкових (африканських) пінгвінів. Другої пандемії вони не переживуть

Після того, як чотири роки тому в результаті пандемії пташиного грипу ледь не була повністю знищена популяція африканських пінгвінів, тепер орнітологи збираються їх вакцинувати. Про це пише Bird Guides.

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Уже був запущений Міжнародний проект з тестування вакцини на пінгвінах у неволі. Вакцинація дикої популяції буде останнім засобом порятунку виду, заявив один з наукових керівників проекту. Вакцина від пташиного грипу частіше використовується для домашніх птахів, а масова вакцинація диких пінгвінів буде першим схожим досвідом у світі.

Фото: Bird Guides

У дослідженні взяли участь учені з усього світу. У тому числі і з Південноафриканського фонду охорони прибережних птахів і Університету Намібії та Університету Преторії.

Ареал проживання африканських пінгвінів — узбережжя ПАР і Намібії, а також прилеглі острови. Вони не вміють літати, але відмінно плавають. Їх чисельність значно зменшилася через втручання людини. Люди збирали їхні яйця, знищували ареал проживання і джерела їжі.

[ + – ] Африканські пінгвіни Фото: Bird Guides

Так, на острові Дассен у 1920-х роках гніздилось приблизно 1,5 мільйона птахів. За період з 1900 по 1930 роки збирали по 450 тисяч яєць на рік, причому в 1919 році було зібрано рекордну кількість — 600 тисяч яєць. У 1956 році чисельність африканських пінгвінів налічувала всього 145 тисяч особин, а в 1978 році — 22,4 тисячі. Наразі їхня чисельність, завдяки зооактивістам дещо зросла, але все одно не дотягує до 100 тисяч особин.

Африканський пінгвін занесений до Червоної книги ПАР.

Нагадаємо, що в березні від пташиного грипу вакцинували групу пінгвінів Дженту з акваріума норвезького міста Берген. 29 пінгвінів з початку року перебували в ізоляції після того, як у країні були виявлені випадки штаму пташиного грипу, H5N8.