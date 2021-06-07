Африканских пингвинов начнут прививать от птичьего гриппа, чтобы спасти от исчезновения

В результате вспышки гриппа в 2017 году, погибли сотни очковых (африканских) пингвинов. Второй пандемии они не переживут

После того, как четыре года назад в результате пандемии птичьего гриппа, чуть не была полностью уничтожена популяция африканских пингвинов, теперь орнитологи собираются их вакцинировать. Об этом пишет Bird Guides.

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Уже был запущен Международный проект по тестированию вакцины на пингвинах в неволе. Вакцинация дикой популяции будет последним средством спасения вида, заявил один из научных руководителей проекта. Вакцина от птичьего гриппа чаще используется для домашних птиц, а массовая вакцинация диких пингвинов будет первым похожим опытом в мире.

Фото: Bird Guides

В исследовании приняли участие ученые со всего мира. В том числе и из Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц и Университета Намибии и Университета Претории.

Ареал обитания африканских пингвинов — побережье ЮАР и Намибии, а также близлежащие острова. Они не умеют летать, но отлично плавают. Их численность значительно уменьшилась из-за вмешательства человека. Люди собирали их яйца, уничтожали ареал обитания и источники пищи.

[ + – ] Африканские пингвины Фото: Bird Guides

Так, на острове Дассен в 1920-х годах гнездилось примерно 1,5 миллиона птиц. За период с 1900 по 1930 годы собирали по 450 тысяч яиц в год, причем в 1919 году было собрано рекордное количество — 600 тысяч яиц. В 1956 году численность африканских пингвинов насчитывала всего 145 тысяч особей, а в 1978 году — 22,4 тысячи. Сейчас их численность, благодаря зооактивистам несколько возросла, но все равно не дотягивает до 100 тысяч особей.

Африканский пингвин занесен в Красную книгу ЮАР.

Напомним, в марте от птичьего гриппа вакцинировали группу пингвинов Дженту из аквариума норвежского города Берген. 29 пингвинов с начала года находились в изоляции после того, как в стране были выявлены случаи штамма птичьего гриппа, H5N8.