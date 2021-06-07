Африканских пингвинов начнут прививать от птичьего гриппа, чтобы спасти от исчезновения
В результате вспышки гриппа в 2017 году, погибли сотни очковых (африканских) пингвинов. Второй пандемии они не переживут
После того, как четыре года назад в результате пандемии птичьего гриппа, чуть не была полностью уничтожена популяция африканских пингвинов, теперь орнитологи собираются их вакцинировать. Об этом пишет Bird Guides.
Уже был запущен Международный проект по тестированию вакцины на пингвинах в неволе. Вакцинация дикой популяции будет последним средством спасения вида, заявил один из научных руководителей проекта. Вакцина от птичьего гриппа чаще используется для домашних птиц, а массовая вакцинация диких пингвинов будет первым похожим опытом в мире.
В исследовании приняли участие ученые со всего мира. В том числе и из Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц и Университета Намибии и Университета Претории.
Ареал обитания африканских пингвинов — побережье ЮАР и Намибии, а также близлежащие острова. Они не умеют летать, но отлично плавают. Их численность значительно уменьшилась из-за вмешательства человека. Люди собирали их яйца, уничтожали ареал обитания и источники пищи.
Так, на острове Дассен в 1920-х годах гнездилось примерно 1,5 миллиона птиц. За период с 1900 по 1930 годы собирали по 450 тысяч яиц в год, причем в 1919 году было собрано рекордное количество — 600 тысяч яиц. В 1956 году численность африканских пингвинов насчитывала всего 145 тысяч особей, а в 1978 году — 22,4 тысячи. Сейчас их численность, благодаря зооактивистам несколько возросла, но все равно не дотягивает до 100 тысяч особей.
Африканский пингвин занесен в Красную книгу ЮАР.
Напомним, в марте от птичьего гриппа вакцинировали группу пингвинов Дженту из аквариума норвежского города Берген. 29 пингвинов с начала года находились в изоляции после того, как в стране были выявлены случаи штамма птичьего гриппа, H5N8.