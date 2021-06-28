Пінгвіну-довгожителю з американського зоопарку пошили черевики для боротьби з артритом (фото)

Пінгвіну Енріке – понад 30 років. Його родичі в дикій природі живуть не більше 10 років.

У місті Сент-Луїс (штат Міссурі, США) відвідувач зоопарку зауважив пінгвіна у взутті, а коли розповів про це на своїй сторінці в Facebook, історія стала вірусною.

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За словами Джошуа Кетельсена, пастора лютеранської церкви Іммануїла в Бунвіллі, коли він поцікавився у працівників зоопарку, чому птах у черевиках, йому пояснили, що Енріке, а саме так звуть пінгвіна, – дуже старий і прожив уже набагато довше, ніж його побратими в дикій природі.

Енріке, південний чубатий пінгвін, мешканець південних околиць Південної Америки і Африки і деяких островів навколо Антарктиди, приїхав до зоопарку в 2016 році, і, за оцінками експертів, йому понад 30 років. За словами ветеринара зоопарку Джиммі Джонсона, це дуже багато для цього виду: середня тривалість їх життя в дикій природі складає близько 10 років.

[ + – ] Енріке, отримавши черевики, став ще більш активно бігати і стрибати Фото: Joshua Ketelsen/Facebook

У результаті поважного віку у нього розвинулася хвороба, яка є аналогом людського артриту: у Енріке утворилися великі і товсті мозолі на лапах. Для того, щоб полегшити біль, їх місцево обробляли спреями і кремами, проте вони змивалися, як тільки дідусь стрибав у воду.

Щоб вирішити цю проблему, для пінгвіна пошили крихітне взуття з водонепроникної тканини. Таким чином його не тільки позбавили від болю в суглобах, але і дали можливість і далі плавати.

"Ми почали мислити нестандартно, й ось тут і знадобляться черевики", – зазначив Джонсон. Ветеринар скористався своїм попереднім досвідом. У закладі, де він працював до зоопарку, він бачив лебедів зі схожими типами проблем зі ступнями, для яких було зроблене таке взуття.

Зоопарк звернувся у компанію Thera-Paw з Нью-Джерсі, яка виробляє черевики для собак і кішок, і запитав, чи може вона виготовити м'яку гумову пару. Співробітники виміряли лапи Енріке, відправили дані в компанію і в вересні отримали першу пару прототипів. Після кількох коригувань їм прийшла нова пара приблизно через місяць.

Взуття пристібається за допомогою матеріалу з гачками і петлями, і доглядачі надягають їх вранці і знімають на ніч перед сном. Черевики чорні, з червоними накладками внизу і позначені літерами L і R (лівий і правий).

Крім модних черевиків, пінгвін, що страждає линянням, також отримав індивідуальний гідрокостюм, щоб не замерзнути під час плавання.

Відтоді, як Енріке почав користуватися черевиками, йому більше не потрібні були ліки для ніг.

"Він плаває більше, ніж раніше, він піднімається по скелях вище, ніж раніше", – похвалився Джонсон.

Нагадаємо, в Австралії проект по збереженню тасманских дияволів, які перебувають під загрозою зникнення, дав зворотний ефект після того, як хижаки вбили велику кількість морських птахів. З острова Марія, куди випустили ссавців, повністю зникла популяція маленьких пінгвінів, яка в 2012 році налічувала близько 3 тис. гніздових пар.