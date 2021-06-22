Дьявольское чувство юмора. В Австралии спасенные тасманские дьяволы уничтожили популяцию пингвинов

Млекопитающие были отправлены на остров Мария в рамках программы по спасению вида от вымирания.

В Австралии проект по сохранению находящихся под угрозой исчезновения тасманских дьяволов дал обратный эффект после того, как хищники убили большое количество морских птиц. Об этом сообщает ВВС.

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Еще в 2012 году небольшое количество тасманских дьяволов было отправлено на остров Мария к востоку от Тасмании, Австралия. Так, животных пытались уберечь от разновидности рака, которая привела к их исчезновению.

Популяцию дьяволов удалось спасти, но за это пришлось заплатить высокую цену. По словам природоохранной организации BirdLife Tasmania, появление на острове дьяволов "катастрофически повлияло на один или несколько видов птиц".

С острова полностью исчезла популяция маленьких пингвинов, которая в 2012 году насчитывала около 3 тыс. гнездящихся пар.

"Потеря 3 тыс. пар пингвинов с острова, являющегося национальным парком, который должен был стать убежищем для этого вида, по сути, является серьезным ударом", – говорит член исследовательской группа Эрик Вёлер.

По его словам, такой результат не стал неожиданностью, учитывая предыдущие исследования. В 2011 году в одном из отчетов предполагалось, что появление дьяволов "негативно скажется на колониях маленьких пингвинов и буревестников на острове Мария".

В прошлом году в статье, опубликованной в журнале Biological Conservation, говорилось, что дьяволы действительно "уничтожили" колонию буревестника, один из видов морских птиц.

Млекопитающие была перемещены на остров в рамках Программы спасения тасманского дьявола, совместной инициативы правительств Австралии и Тасмании.

Тасманские дьяволы все еще считаются исчезающим видом. Но доктор Вёлер говорит, что их количество восстановилось в Тасмании и на материковой части Австралии, где в прошлом месяце впервые за тысячи лет родились детеныши дьяволов.

Учитывая это, эксперт считает, что вывоз дьяволов с острова Мария "не будет иметь никаких неблагоприятных последствий для дьяволов".