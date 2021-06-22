Диявольське почуття гумору. В Австралії врятовані тасманійські дияволи знищили популяцію пінгвінів

Ссавці були відправлені на острів Марія в рамках програми з порятунку виду від вимирання.

В Австралії проект зі збереження тасманійських дияволів, які перебувають під загрозою зникнення, дав зворотний ефект після того, як хижаки вбили велику кількість морських птахів. Про це повідомляє ВВС.

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Ще у 2012 році невелику кількість тасманійських дияволів було відправлено на острів Марія на схід від Тасманії, Австралія. Так, тварин намагалися вберегти від різновиду раку, який призвів до їх зникнення.

Популяцію дияволів вдалося врятувати, але за це довелося заплатити високу ціну. За словами природоохоронної організації BirdLife Tasmania, поява на острові дияволів "катастрофічно вплинула на один або кілька видів птахів".

З острова повністю зникла популяція маленьких пінгвінів, яка у 2012 році налічувала близько 3 тис. гніздових пар.

"Втрата 3 тис. пар пінгвінів з острова, що є національним парком, який повинен був стати притулком для цього виду, по суті, є серйозним ударом", — говорить член дослідницької група Ерік Велер.

За його словами, такий результат не став несподіванкою, враховуючи попередні дослідження. У 2011 році в одному зі звітів передбачалося, що поява дияволів "негативно позначиться на колоніях маленьких пінгвінів і буревісників на острові Марія".

У минулому році в статті, опублікованій у журналі Biological Conservation, говорилося, що дияволи дійсно "знищили" колонію буревісника, одного з видів морських птахів.

Ссавці були переміщені на острів у рамках Програми порятунку тасманійського диявола, спільної ініціативи урядів Австралії та Тасманії.

Тасманійські дияволи все ще вважаються видом, що зникає. Але доктор Велер каже, що їхня кількість відновилася в Тасманії і на материковій частині Австралії, де минулого місяця вперше за тисячі років народилися дитинчата дияволів.

З огляду на це, експерт вважає, що вивезення дияволів з острова Марія "не матиме жодних негативних наслідків для дияволів".