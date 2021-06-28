Пингвину-долгожителю из американского зоопарка сшили ботинки для борьбы с артритом (фото)

Пингвину Энрике более 30 лет. Его сородичи в дикой природе живут не более 10 лет.

В городе Сент-Луис (штат Миссури, США) посетитель зоопарка заметил пингвина в обуви, а когда рассказал об этом на своей странице в Facebook, эта история стала вирусной.

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По словам Джошуа Кетельсена, пастора лютеранской церкви Иммануила в Бунвилле, когда он поинтересовался у работников зоопарка, почему птица в ботинках, ему объяснили, что Энрике, а именно так зовут пингвина, – очень старый и прожил уже гораздо дольше, чем его собратья в дикой природе.

Энрике, южный хохлатый пингвин, обитатель южных окраин Южной Америки и Африки и некоторых островов вокруг Антарктиды, приехал в зоопарк в 2016 году, и, по оценкам экспертов, ему более 30 лет. По словам ветеринара зоопарка Джимми Джонсона, это очень много для этого вида: средняя продолжительность их жизни в дикой природе составляет около 10 лет.

[ + – ] Энрике, получив ботинки, стал еще более активно бегать и прыгать Фото: Joshua Ketelsen/Facebook

В результате почтенного возраста у него развилась болезнь, которая является аналогом человеческого артрита: у Энрике образовались крупные и толстые мозоли на лапах. Для того, чтобы облегчить боль, их местно обрабатывали спреями и кремами, однако они смывались, как только старичок прыгал в воду.

Чтобы решить эту проблему, для пингвина сшили крошечную обувь из водонепроницаемой ткани. Таким образом его не только избавили от болей в суставах, но и дали возможность и дальше плавать.

"Мы начали мыслить нестандартно, и вот тут-то и пригодятся ботинки", – отметил Джонсон. Ветеринар воспользовался своим предыдущим опытом. В заведении, где он работал до зоопарка, он видел лебедей с похожими типами проблем со ступнями, для которых была сделана такая обувь.

Зоопарк обратился в компанию Thera-Paw из Нью-Джерси, которая производит ботинки для собак и кошек, и спросил, может ли она изготовить мягкую резиновую пару. Сотрудники измерили лапы Энрике, отправили данные в компанию и в сентябре получили первую пару прототипов. После нескольких корректировок им пришла новая пара примерно через месяц.

Обувь пристегивается с помощью материала с крючками и петлями, и смотрители надевают их утром и снимают на ночь перед сном. Ботинки черные, с красными накладками внизу и помечены буквами L и R (левый и правый).

Кроме модных ботинок, пингвин, страдающий линькой, также получил индивидуальный гидрокостюм, чтобы не замерзнуть во время плавания.

С тех пор, как Энрике начал пользоваться ботинками, ему больше не потребовались лекарства для ног.

"Он плавает больше, чем раньше, он поднимается по скалам выше, чем раньше", – похвалился Джонсон.

Напомним, в Австралии проект по сохранению находящихся под угрозой исчезновения тасманских дьяволов дал обратный эффект после того, как хищники убили большое количество морских птиц. С острова Мария, куда выпустили млекопитающих, полностью исчезла популяция маленьких пингвинов, которая в 2012 году насчитывала около 3 тыс. гнездящихся пар.