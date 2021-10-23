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Українську полярну станцію "Академік Вернадський" оточили сотні пінгвінів для спарювання (фото)

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Пінгвіни дженту біля станції "Академік Вернадський"
Фото: Facebook / Оксана Савенко | Пінгвіни дженту біля станції "Академік Вернадський"

Вчені розповідають, що птахи поводяться кумедно: "співають" як віслюки, кланяються, крадуть один в одного каміння для гнізд і влаштовують бійки.

Навколо української станції "Академік Вернадський", яка займається науковими дослідженнями Антарктики, зібралися сотні субантарктичних пінгвінів дженту. У птахів почався шлюбний сезон і полярники спостерігають за їх поведінкою прямо з вікон. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Саме з вікна біологи зафіксували перше спаровування цих птахів, а тепер команда чекає на радісну звістку про перше відкладене яйце", — повідомляють українські полярники.

У публікації наголошується, що дженту — дуже кумедні пінгвіни. Вони видають звуки як віслюки, через що їх називають "віслюковими". Ці птахи, розповідають дослідники, галантно вклоняються партнерам, крадуть один в одного каміння для гнізд і влаштовують бійки. Гнізда пінгвіни будують близько до станції, іноді використовуючи для цих цілей її конструкції.

Дженту почали з'являтися на острові Галіндез, де базується станція "Академік Вернадський", у 2006 році. До цього вони не жили в тому районі через свою теплолюбність.

"Раніше тут було надто холодно для них. Але завдяки зміні клімату та потеплінню цей вид отримав перевагу та сприятливі умови для просування на південь", — розповідається в публікації.

З 2013 року загальна чисельність пінгвінів дженту в районі станції зросла майже на чверть, а ось кількість більш холодолюбних Аделі та антарктичних, навпаки, почала скорочуватися.

Влітку, стверджують дослідники, на острові Галіндез може бути до 4 тисяч субантарктичних пінгвінів.

Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Фото: Facebook / Оксана Савенко
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"
Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський"

Нагадаємо, в липні українські полярники зафіксували рекордне скупчення пінгвінів біля станції "Академік Вернадський". У воді вчені фіксували сотні птахів, які одночасно полювали.

У січні Кабмін України прийняв рішення продовжити фінансування станції "Академік Вернадський" до 2023 року.