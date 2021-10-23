Українську полярну станцію "Академік Вернадський" оточили сотні пінгвінів для спарювання (фото)

Вчені розповідають, що птахи поводяться кумедно: "співають" як віслюки, кланяються, крадуть один в одного каміння для гнізд і влаштовують бійки.

Навколо української станції "Академік Вернадський", яка займається науковими дослідженнями Антарктики, зібралися сотні субантарктичних пінгвінів дженту. У птахів почався шлюбний сезон і полярники спостерігають за їх поведінкою прямо з вікон. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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"Саме з вікна біологи зафіксували перше спаровування цих птахів, а тепер команда чекає на радісну звістку про перше відкладене яйце", — повідомляють українські полярники.

У публікації наголошується, що дженту — дуже кумедні пінгвіни. Вони видають звуки як віслюки, через що їх називають "віслюковими". Ці птахи, розповідають дослідники, галантно вклоняються партнерам, крадуть один в одного каміння для гнізд і влаштовують бійки. Гнізда пінгвіни будують близько до станції, іноді використовуючи для цих цілей її конструкції.

Дженту почали з'являтися на острові Галіндез, де базується станція "Академік Вернадський", у 2006 році. До цього вони не жили в тому районі через свою теплолюбність.

"Раніше тут було надто холодно для них. Але завдяки зміні клімату та потеплінню цей вид отримав перевагу та сприятливі умови для просування на південь", — розповідається в публікації.

З 2013 року загальна чисельність пінгвінів дженту в районі станції зросла майже на чверть, а ось кількість більш холодолюбних Аделі та антарктичних, навпаки, почала скорочуватися.

Влітку, стверджують дослідники, на острові Галіндез може бути до 4 тисяч субантарктичних пінгвінів.

[ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" [ + – ] Пінгвіни дженту біля української станції "Академік Вернадський" Фото: Facebook / Оксана Савенко

Нагадаємо, в липні українські полярники зафіксували рекордне скупчення пінгвінів біля станції "Академік Вернадський". У воді вчені фіксували сотні птахів, які одночасно полювали.

У січні Кабмін України прийняв рішення продовжити фінансування станції "Академік Вернадський" до 2023 року.