Унікальна ніч: над станцією "Академік Вернадський" зняли відразу два рідкісних явища (фото)

Завдяки грі світла через крижані кристали в атмосфері, Місяць оточило світлове кільце, а хмари забарвилися в райдужні відтінки, створюючи дивовижні оптичні ефекти, розповіли українські вчені.

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Нещодавно полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" спостерігали рідкісні атмосферні явища – місячне гало та перламутрові хмари. Метеоролог 29-ї Української антарктичної експедиції Сергій Якущенко зробив серію дивовижних фото, які показують ці унікальні природні феномени. Фото публікує Національний антарктичний науковий центр.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Місячне гало, яке полярники помітили навколо Місяця, — це світлове кільце, яке утворюється завдяки заломленню та відбиттю світла через крижані кристали в атмосфері. Таке явище може виникати навколо будь-яких джерел світла, навіть ліхтарів, але особливо ефектно воно виглядає навколо небесних світил.

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Дивне кільце світла навколо Місяця: що таке місячне гало

Цього разу причиною гало були перисто-шаруваті хмари, які майже прозорі, але складаються з кристалів льоду. Ці хмари розтягувалися небом, створюючи легку пелену, яка й "намалювала" це чарівне світіння навколо Місяця.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Але на цьому унікальна ніч не закінчилась. Пізніше місячне сяйво "підсвітило" перламутрові хмари, які також вдалося зафіксувати на фото. Такі хмари зазвичай утворюються у стратосфері на великій висоті, коли потужний потік повітря проходить над гірськими хребтами й підіймає вологу в холодні шари атмосфери. При температурах нижче -50°C волога швидко замерзає, утворюючи кристали льоду. Світло, проходячи через ці кристали під певним кутом, викликає ефект іризації – райдужні переливи кольорів.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Зазвичай перламутрові хмари найкраще видно на світанку або заході Сонця, коли світло пробивається через атмосферу під невеликим кутом. Однак цього разу місячне світло створило ефект, схожий на сонячний, забарвлюючи хмари в ніжні відтінки, що рідко можна побачити в нічний час.

Нагадаємо, вчені-полярники, які перебувають на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" показали незвичні різнобарвні хмари, які видно на заході сонця. Щоб вони з'явились, повітрю з крапельками вологи спершу потрібно піднятись на висоту стратосфери і охолодитись до "мінус" 85 градусів.