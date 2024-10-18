Уникальная ночь: над станцией "Академик Вернадский" сняли сразу два редких явления (фото)

Благодаря игре света через ледяные кристаллы в атмосфере, Луну окружило световое кольцо, а облака окрасились в радужные оттенки, создавая удивительные оптические эффекты, рассказали украинские ученые.

Related video

Недавно полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" наблюдали редкие атмосферные явления — лунное гало и перламутровые облака. Метеоролог 29-й Украинской антарктической экспедиции Сергей Якущенко сделал серию удивительных фото, которые показывают эти уникальные природные феномены. Фото публикует Национальный антарктический научный центр.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Лунное гало, которое полярники заметили вокруг Луны, — это световое кольцо, которое образуется благодаря преломлению и отражению света через ледяные кристаллы в атмосфере. Такое явление может возникать вокруг любых источников света, даже фонарей, но особенно эффектно оно выглядит вокруг небесных светил.

Важно

Странное кольцо света вокруг Луны: что такое лунное гало

На этот раз причиной гало были перисто-слоистые облака, которые почти прозрачны, но состоят из кристаллов льда. Эти облака растягивались небом, создавая легкую пелену, которая и "нарисовала" это волшебное свечение вокруг Луны.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Но на этом уникальная ночь не закончилась. Позже лунное сияние "подсветило" перламутровые облака, которые также удалось зафиксировать на фото. Такие облака обычно образуются в стратосфере на большой высоте, когда мощный поток воздуха проходит над горными хребтами и поднимает влагу в холодные слои атмосферы. При температурах ниже -50°C влага быстро замерзает, образуя кристаллы льда. Свет, проходя через эти кристаллы под определенным углом, вызывает эффект иризации — радужные переливы цветов.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

Обычно перламутровые облака лучше всего видны на рассвете или закате Солнца, когда свет пробивается через атмосферу под небольшим углом. Однако в этот раз лунный свет создал эффект, похожий на солнечный, окрашивая облака в нежные оттенки, что редко можно увидеть в ночное время.

Напомним, ученые-полярники, которые находятся на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" показали необычные разноцветные облака, которые видно на закате солнца. Чтобы они появились, воздуху с капельками влаги сначала нужно подняться на высоту стратосферы и охладиться до "минус" 85 градусов.