"Перламутровые заплатки": полярники показали удивительные облака над станцией в Антарктике (фото)

Стратосферные облака можно увидеть несколько раз в год на восходе или закате солнца в регионах Антарктики или Арктики, рассказали ученые со станции "Академик Вернадский". Наблюдатели называют их "перламутровыми" из-за особых оттенков цветов.

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Ученые-полярники, находящиеся на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" показали необычные разноцветные облака, которые видны на закате солнца. Чтобы они появились, воздуху с капельками влаги сначала нужно подняться на высоту стратосферы и охладиться до "минус" 85 градусов. После этого солнце начинает подсвечивать кристаллики льда, и это можно увидеть только в определенное время суток. О видах антарктического неба говорится в заметке полярников на странице Facebook Национального антарктического научного центра.

В заметке рассказывается об особом явлении — "перламутровых облаках", которые полярники могут увидеть несколько раз в год. Они их назвали "цветными заплатками на небе" и наблюдаются только зимой: когда в Украине — разгар лета, в Антарктике — зима. На видео, опубликованном на Facebook, можно увидеть два фото, сделанных в том же месте в разное время. Видим, как при определенном расположении солнца заметно явление удивительных облаков с эффектом перламутра, о которых рассказали ученые.

Наука об облаках — пейзаж на станции "Академик Вернадский" Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Наука об облаках — стратосферные облака над станцией "Академик Вернадский" Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Полярники также объяснили, как появляются "перламутровые облака". Они напомнили, что облака — это насыщенный влагой воздух, который находится в тропосфере (нижнем слое атмосферы). Несясь под воздействием ветра, они натыкаются на горы и тогда их огибают, как волна огибает преграду в воде. Иногда они достигают следующего слоя атмосферы — стратосферы. Стратосфера размещена на высоте 15-30 км и здесь царят низкие температуры — до "минус" 85 градусов. Влажный воздух охлаждается и капли превращаются в кристаллы льда. Солнечный свет падает на кристаллы и тогда при определенном угле наблюдения можно увидеть разноцветные облака (происходит явление иризации), говорится в объяснении. Примечательно то, что их можно увидеть только в определенные моменты при закате и восходе. Когда солнце находится выше, их совсем не видно, поскольку слой кристаллов слишком тонкий.

"Облака состоят из кристалликов льда, наблюдаются в основном в полярных регионах и формируются в стратосфере, поэтому их официальное название — ледяные полярные стратосферные облака", — пояснили ученые.

Наука об облаках — детали от исследователей Антарктиды

В сети можно отыскать другие фото полярных стратосферных облаков (Polar Stratospheric Clouds). О них, например, рассказали на портале Австрийской антарктической программы. В статье отметили, что замерзает не совсем вода — это гидратированные капли азотной и серной кислот.

Наука об облаках — стратосферные облака Фото: Australian Antarctic Program Наука об облаках — как выглядят стратосферные облака Фото: Australian Antarctic Program

Ученые также сообщили, что появление стратосферных облаков связаны с разрушением озонового слоя. Они предлагают всем желающим фотографировать их и присылать исследователям, чтобы помочь наблюдениям.

Наука об облаках — "перламутровые облака" Фото: Australian Antarctic Program Наука об облаках — как выглядят "перламутровые облака" Фото: Australian Antarctic Program

На YouTube размещены видеоролики, на которых доступно объясняется механизм образования ледяных полярных стратосферных облаков на высоте до 50 км.

Наука об облаках — как образуются "перламутровые облака"

Отметим, зимой 2024 года ученые со станции "Академик Вернадский" показали "пончики", которые заметили на поверхности снега. Они объяснили, что это редкое явление, которое появляется при совпадении нескольких метеорологических событий подряд.

Напоминаем, ученые опубликовали фото первых птенцов, которые появились возле полярной станции незадолго до Нового года. А весной рассказали об особых гнездах пингвинов на высоте 300 м метров над уровнем моря.