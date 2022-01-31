Украина отправит на станцию "Академик Вернадский" больше ученых, чем обычно (фото)

В этом году количество участвующих в экспедиции увеличили до 14 человек. Из них 9 ученых, изучающих геофизику, метеорологию и биологию. А также команда жизнеобеспечения — врач, повар, дизелист, механих и сисадмин.

В составе зимовального отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, который в марте этого года отправится на станцию "Академик Вернадский" и будет работать там год, три женщины, больше ученых, чем в прошлом году, и 21-летний, один из самых молодых полярников за всю историю украинских исследований. Возглавит экспедицию 2022-2023 годов один из самых опытных украинских полярников, который уже 6 раз зимовал на станции – геофизик Юрий Отруба, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"За время украинских антарктических экспедиций количество зимовников менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27 УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление – геофизика, метеорология, биология и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин", – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

[ + – ] Состав 27-й Украинской антарктической экспедиции

Увеличение количества ученых на "Академике Вернадском" позволит нашей стране активнее проводить научные исследования в Антарктике, которые сейчас особенно актуальны для всего мира, например, наблюдение за озоновым слоем атмосферы. Для этого за последние годы на станции был осуществлен ряд усовершенствований: модернизирована биологическая лаборатория, установлены новые приборы для метеорологических и геокосмических измерений.

Отмечается, что увеличить состав зимовки было решено и из-за климатических изменений, ведь теперь весна на украинской станции начинается раньше, чем туда может добраться летний отряд полярников, поэтому заметно возрастает нагрузка на биологов-зимовщиков.

В 27-й антарктической экспедиции примет участие рекордное за все годы количество женщин – два метеоролога и один биолог. Напомним, в 2018-м году НАНЦ после почти 20-летнего перерыва восстановил возможность для женщин участвовать в годовых экспедициях. В прошлые годы на "Вернандском" работали в 24-й УАЭ две женщины – ученый и врач, а в 25-й и 26-й экспедициях по одной – геофизик и биолог.

[ + – ] Состав 27-й Украинской антарктической экспедиции

Средний возраст участников новой экспедиции – 36 лет: самому старшему – биологу Сергею Гоголю – 50, а самому младшему – системному администратору Владимиру Хомко – 21. Стоит отметить, что до этого был только один полярник, отправившийся на украинскую станцию в 21 год. Из 14 будущих членов 6 уже участвовали в годовых экспедициях, а для 8 это будет первый опыт зимовки на "Вернадском".

Напомним, в открытом конкурсе для отбора участников 27 УАЭ, который проводился летом 2021 года, приняли участие 137 человек. После нескольких этапов отбора конкурсной комиссией было определено 24 кандидата для основного и запасного составов экспедиции. Они все прошли согласование и обучение в декабре 2021 года.

Ранее украинские полярники рассказали, сколько пингвинов живет у станции "Академик Вернадский".