Странное кольцо света вокруг Луны: что такое лунное гало

На самом деле необычный яркий круг света возникает в атмосфере не только вокруг Луны, но и вокруг Солнца.

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Лунное гало – это оптическая иллюзия, из-за которой Луну окружает большое яркое кольцо. Этот поразительный и часто красивый круг света вокруг Луны вызван преломлением света, отраженного от нашего спутника, кристаллами льда в верхних слоях атмосферы. Подробнее о том, как возникает такой атмосферный эффект пишет издание Space.

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Преломление света кристаллами льда превращает атмосферу в гигантскую линзу и это вызывает появление ярких колец света вокруг Луны или Солнца, в зависимости от того, когда появляется гало – днем или ночью.

[ + – ] Лунное гало Фото: space.com

Что такое лунное гало и как оно формируется?

Лунное гало появляется, когда свет преломляется, отражается и рассеивается кристаллами льда в перистых облаках на высоте от 6 до 12 км. Поскольку кристаллы льда обычно имеют шестиугольную форму, эти лунные гало почти всегда имеют одинаковый размер, при этом Луна или Солнце, находятся на расстоянии 22 градуса от другого края гало. Благодаря этому такие явления называют 22-градусным гало.

Такой равномерный размер кольца света возникает из-за того, что лед имеет определенный коэффициент отражения, а шестиугольная форма кристаллов льда образует призму с углом в 60 градусов на вершине. В результате угол минимального отклонения для света, проходящего через кристалл льда, составляет 21,84 градуса.

Также при прохождении через ледяные кристаллы свет разделяется на отдельные цвета и это похоже на то, как создается радуга. Это происходит потому, что свет с разной длиной волны, а значит, и с разными цветами, испытывает разную степень преломления при прохождении через призму.

Но цвета в лунном гало часто слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, и они более заметны в солнечном гало.

В то же время небо внутри 22-градусного гало часто кажется темнее окружающего неба, поэтому создается эффект дыры в небе.

[ + – ] Солнечное гало Фото: space.com

Есть ли у лунного гало компаньоны?

Появление лунных гало часто сопровождают меньшие более красочные кольца, которые появляются из-за преломления и отражения света молекулами воды в атмосфере, и они называются коронами. Эти кольца имеют радиус в 10 градусов и не связаны с лунными гало, поскольку эти оптические эффекты вызваны каплями воды, а не кристаллами льда.

Также иногда гало с радиусом в 22 градуса могут сопровождать кольца радиусом в 46 градусов, но они также могут возникать независимо друг от друга. Такие большие гало чаще всего появляются как компаньоны солнечных гало и являются более яркими, чем 22-градусные гало.

Насколько распространены лунные гало и когда их можно увидеть?

По словам ученых, лунные гало являются достаточно распространенным атмосферным явлением и их можно увидеть, если вы не боитесь холодной и влажной погоды. Несмотря на то, что такие кольца света появляются в любое время года, но чаще всего их можно наблюдать зимой. И для наблюдения за ними не нужны специальные приборы.

Но чаще всего эту оптическую иллюзию можно увидеть, когда яркая полная или почти полная Луна скрыта тонкими перистыми облаками. В этом случае, в отличие от других астрономических наблюдений, наличие облаков является преимуществом.

Перистые облака являются тонкими и почти прозрачными и покрывают обширные области неба на расстояние до нескольких тысяч километров и вызывают появление и других атмосферных явлений, похожих на лунное или солнечное гало.

[ + – ] Лунное гало Фото: space.com

Мифы о лунном гало

По словам ученых, в древности многие люди ассоциировали появление лунных гало с приближением плохой погоды, особенно в зимнее время.

Это связано с тем, что перистые облака иногда указывают на приближение теплого атмосферного фронта, который, в свою очередь, связан с системой низкого давления, которая может нести с собой внезапное понижение температуры, сильный дождь, град и даже гром и молнию.

Поскольку перистые облака часто сигнализируют о появлении осадков, многие люди в древности таким образом предсказывали погоду на ближайшие сутки.

Но на самом деле появление перистых облаков не всегда означает приближение теплого атмосферного фронта, а потому прогнозировать плохую погоду по ним не стоит, говорят ученые.

Фокус также писал о самых интересных фактах, которые связаны со спутниками Нептуна – самой далекой планеты Солнечной системы. Спутники этой планеты еще мало изучены, но продолжают интриговать астрономов.

Что касается Луны, то как уже писал Фокус, новая лунная программа NASA демонстрирует успех и космический корабль, который полетел к Луне уже смог выйти на самое далекое расстояние от Земли, где еще не бывал ни один подобный аппарат.