Дивне кільце світла навколо Місяця: що таке місячне гало

Насправді незвичайне яскраве коло світла виникає в атмосфері не тільки навколо Місяця, а й навколо Сонця.

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Місячне гало — це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце. Це разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця викликане заломленням світла, відбитого від нашого супутника, кристалами льоду у верхніх шарах атмосфери. Докладніше про те, як виникає такий атмосферний ефект, пише видання Space.

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Заломлення світла кристалами льоду перетворює атмосферу на гігантську лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця, залежно від цього, коли з'являється гало — вдень чи вночі.

[ + – ] Місячне гало Фото: space.com

Що таке місячне гало і як воно формується?

Місячне гало з'являється, коли світло заломлюється, відбивається і розсіюється кристалами льоду в перистих хмарах на висоті від 6 до 12 км. Оскільки кристали льоду зазвичай мають шестикутну форму, ці місячні гало майже завжди мають однаковий розмір, при цьому Місяць або Сонце знаходяться на відстані 22 градуси від іншого краю гало. Завдяки цьому такі явища називають 22-градусним гало.

Такий рівномірний розмір кільця світла виникає через те, що крига має певний коефіцієнт відображення, а шестикутна форма кристалів льоду утворює призму з кутом 60 градусів на вершині. Унаслідок кут мінімального відхилення для світла, що проходить через льодовий кристал, становить 21,84 градуси.

Також у процесі проходження через крижані кристали світло поділяється на окремі кольори й це схоже на те, як створюється веселка. Це відбувається тому, що світло з різною довжиною хвилі, а отже, і з різними кольорами, зазнає різного ступеня заломлення під час проходження через призму.

Але кольори в місячному гало часто надто тьмяні, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, і вони помітніші в сонячному гало.

У той же час небо всередині 22-градусного гало часто здається темнішим від навколишнього неба, тому створюється ефект дірки в небі.

[ + – ] Сонячне гало Фото: space.com

Чи є у місячного гало компаньйони?

Появу місячних гало часто супроводжують менші барвисті кільця, які з'являються через заломлення і відбиття світла молекулами води в атмосфері, і вони називаються коронами. Ці кільця мають радіус 10 градусів і не пов'язані з місячними гало, оскільки ці оптичні ефекти спричинені краплями води, а не кристалами льоду.

Також іноді гало з радіусом 22 градуси можуть супроводжувати кільця радіусом 46 градусів, але вони також можуть виникати незалежно один від одного. Такі великі гало найчастіше з'являються як компаньйони сонячних гало і є яскравішими, ніж 22-градусні гало.

Наскільки поширені місячні гало і коли їх можна побачити?

За словами вчених, місячні гало є досить поширеним атмосферним явищем і їх можна побачити, якщо ви не боїтеся холодної та вологої погоди. Незважаючи на те, що такі кільця світла з'являються будь-якої пори року, найчастіше їх можна спостерігати взимку. І для спостереження за ними не потрібні спеціальні прилади.

Але найчастіше цю оптичну ілюзію можна побачити, коли яскравий повний або майже повний Місяць прихований тонкими перистими хмарами. І тут, на відміну від інших астрономічних спостережень, наявність хмар є перевагою.

Перисті хмари є тонкими і майже прозорими та покривають великі ділянки неба на відстань до кількох тисяч кілометрів і викликають появу інших атмосферних явищ, схожих на місячне або сонячне гало.

[ + – ] Місячне гало Фото: space.com

Міфи про місячне гало

За словами вчених, у давнину багато людей асоціювали появу місячних гало з наближенням поганої погоди, особливо в зимовий час.

Це пов'язано з тим, що перисті хмари іноді вказують на наближення теплого атмосферного фронту, який, зі свого боку, пов'язаний із системою низького тиску, що може нести із собою раптове зниження температури, сильний дощ, град і навіть грім і блискавку.

Оскільки перисті хмари часто сигналізують про появу опадів, багато людей у давнину так передбачали погоду на найближчу добу.

Але насправді поява перистих хмар не завжди означає наближення теплого атмосферного фронту, а тому прогнозувати погану погоду не варто, кажуть вчені.

Фокус також писав про найцікавіші факти, пов'язані із супутниками Нептуна — найдальшої планети Сонячної системи. Супутники цієї планети ще мало вивчені, але продовжують інтригувати астрономів.

Що стосується Місяця, то як уже писав Фокус, нова місячна програма NASA демонструє успіх і космічний корабель, який полетів до Місяця вже зміг вийти на найвіддаленішу відстань від Землі, де ще не був жоден подібний апарат.