Фінансування антарктичної станції "Академік Вернадський" продовжено до 2023 року

Нову програму наукових досліджень не розробляли, продовжили дію тієї, що закінчилася в 2020 році.

Уряд 20 січня виділив 331,53 млн грн для фінансування до 2023 року досліджень, що проводяться в Антарктиці на станції "Академік Вернадський". Фінансування буде проводитися в рамках Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, дія якої продовжена до 2023 року.

Нагадаємо, що станція "Академік Вернадський" відкрили в лютому 1996 року. Її за символічну ціну в один фунт стерлінгів Україні віддала Великобританія (вона поруч побудувала собі нову і більшу базу). Британці передали станцію разом з обладнанням, серед якого спектрофотометр Добсона — прилад для вимірювання вмісту озону в атмосфері, завдяки якому в 1980-х роках було встановлено озонову діру над Антарктидою. У британців станція називалася "Фарадей", її заснували в 1947 році.

Станція спрямована насамперед на вивчення клімату. Чисельність української експедиції зазвичай не перевищує 15 осіб.

На початку січня біля станції відколовся край льодовика висотою близько 20 метрів. У листопаді минулого року станцію повністю замело снігом. У серпні повідомлялося, що несподівано для цієї пори року на станцію повернулися пінгвіни.