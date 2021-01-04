Возле станции Академик Вернадский откололся край ледника высотой с 7-этажный дом

Высота отколовшейся части составляет около 20 метров.

В Антарктиде, где находится украинская станция "Академик Вернадский", откололся край ледника около 20 метров. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина — 5 м", — сказано в сообщении.

"Трещина в месте скола была уже давно, поэтому наши ученые постоянно наблюдали за ледником. Изучение природного льда в Антарктиде — один из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и т. д", — заявили в научном центре.

Напомним, в ноябре станцию украинских полярников в Антарктиде "Академик Вернадский" полностью замело снегом. В августе сообщалось, что на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно для этого периода года вернулись пингвины.