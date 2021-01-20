Финансирование антарктической станции "Академик Вернадский" продлено до 2023 года

Новую программу научных исследований не разрабатывали, продлили действие той, что закончилась в 2020 году.

Правительство 20 января выделило 331,53 млн грн для финансирования до 2023 года исследований, проводимых в Антарктике на станции "Академик Вернадский". Финансирование будет проводиться в рамках Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011– 2020 годы, действие которой продлено до 2023 года.

Напомним, что станция "Академик Вернадский" была открыта в феврале 1996 года. Ее за символическую цену в один фунт стерлингов Украине отдала Великобритания (она рядом построила себе новую и более крупную базу). Британцы передали станцию вместе с оборудованием, среди которого спектрофотометр Добсона – прибор для измерения содержания озона в атмосфере, благодаря которому в 1980-х годах была открыта озоновая дыра над Антарктидой. У британцев станция называлась "Фарадей", ее основали в 1947 году.

Станция ориентирована прежде всего на изучение климата. Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек.

В начале января возле станции откололся край ледника высотой около 20 метров. В ноябре прошлого года станцию полностью замело снегом. В августе сообщалось, что неожиданно для этого времени года на станцию вернулись пингвины.