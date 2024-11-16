Боа з пір'я поверх смокінга: найбільше пінгвіненя у світі "переодягається" (відео)

Дитинча пінгвіна, на ім'я Песто, стало відомим у всьому світі завдяки своїй статурі — воно майже вдвічі більше за своїх однолітків.

Пухнасте і велике дитинча королівського пінгвіна, яке отримало ім'я Песто, одразу ж стало відомим в усьому світі — його фото облетіли соціальні мережі, оскільки пінгвіненя було майже вдвічі більшим за своїх однолітків. Відомо, що Песто народився в акваріумі Sea Life Melbourne в Австралії й тепер у нього почався природний процес линяння, пише Popular Sciense.

Пінгвін Песто почав свою першу линьку

У результаті колись пухнасте і велике дитинча пінгвіна перетворилося на того, хто "носить коричневе боа поверх білої сорочки-смокінга". Утім, дослідники зазначають, що процес линяння цілком природний для королівських пінгвінів у цьому віці.

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Нагадаємо, що королівський пінгвін Песто народився в акваріумі в січні 2024 року. Його прибуття було вельми зворушливим для акваріума, оскільки минулого року жодне з пташенят так і не вилупилося. Утім, він також став єдиним дитинчам і в нинішньому році.

Песто важив 22,5 кілограма, а його зріст сягав 80 сантиметрів — саме завдяки своїм незвичайним розмірам він і став відомим у всьому світі. За словами Олівії Гілл, менеджерки з освіти в акваріумі Sea Life Melbourne, розмір Песто — це поєднання природи та виховання. Річ у тім, що біологічний батько дитинчати, пінгвін Блейк, є одним із найбільших пінгвінів в акваріумі, в той самий час названі батьки дитинчати, Танго і Гадсон, надали йому належний догляд.

Песто починає линяти і втрачати своє сумнозвісне пухнасте пір'я Фото: Sea Life Melbourne Aquarium

Дослідники зазначають, що в міру дорослішання Песто почав швидко збільшуватися в розмірах і врешті-решт став найбільшим пташеням, яке коли-небудь жило в акваріумі. Утім, учені вважають, що пінгвін не завжди буде найбільшим.

Відомо, що Песто почав втрачати вагу після того, як батьки перестали його годувати — очікується, що незабаром дитинча важитиме приблизно так само, як і однолітки. Цікаво, що зараз Песто перебуває на стадії линяння — відрощує своє доросле оперення. Під час линяння чорне, біле і жовте пір'я виштовхує його старе молоде пір'я. Зазвичай це відбувається один раз на рік для всіх видів пінгвінів і зазвичай займає два-три тижні.

За словами Гілл, у процесі линяння старе пір'я випадає, проте вони також спостерігають, що птахи часом допомагають собі, видаляючи старе пір'я. У результаті процесу линяння, за словами вчених, Песто сьогодні має такий вигляд, ніби "носить коричневе боа з пір'я поверх білої сорочки-смокінга".

Песто починає линяти і втрачати своє сумнозвісне пухнасте пір'я Фото: Sea Life Melbourne Aquarium

Зрештою, як вважають співробітники акваріума, Песто стане схожим на інших дорослих королівських пінгвінів. Дорослі особини зазвичай вирізняються помаранчевим пір'ям навколо дзьоба, тоді як у молодих особин воно темно-коричневе або чорне. Утім, дослідники відповідають, що в оперенні птахів, як правило, мало відмінностей, а тому їх важко відрізнити в дикій природі.

Гілл зазначає, що Песто можна буде відрізнити за цією темною пластиною на дзьобі протягом наступного року або близько того, доки він не линяє у дорослу особину вперше (це станеться в листопаді 2025 року), потім він скине чорну пластину на дзьобі та виростить помаранчеву пластину на дзьобі, що означатиме, що він дорослий. Після цього, єдиною його відмінною рисою стане смуга на крилі.

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