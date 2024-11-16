Боа из перьев поверх смокинга: самый большой пингвиненок в мире "переодевается" (видео)

Детеныш пингвина по имени Песто стал известным во всем мире благодаря своему телосложению — он почти вдвое больше своих сверстников.

Пушистый и крупный детеныш королевского пингвина, получивший имя Песто, тут же стал известным во всем мире — его фото облетели социальные сети, так как пингвиненок был почти вдвое больше своих сверстников. Известно, что Песто родился в аквариуме Sea Life Melbourne в Австралии и теперь у него начался естественный процесс линьки, пишет Popular Sciense.

Пингвин Песто начал свою первую линьку

В результате некогда пушистый и большой детеныш пингвина превратился в того, кто "носит коричневое боа поверх белой рубашки-смокинга". Впрочем, исследователи отмечают, что процесс линьки вполне естественный для королевских пингвинов в этом возрасте.

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Напомним, что королевский пингвин Песто родился в аквариуме в январе 2024 года. Его прибытие было весьма волнительным для аквариума, поскольку в прошлом году ни один из птенцов так и не вылупился. Впрочем, он также стал единственным детенышем и в нынешнем году.

Песто весил 22,5 килограмма, а его рост достигал 80 сантиметров — именно благодаря своим необычным размерам он и стал известен во всем мире. По словам Оливии Хилл, менеджера по образованию в аквариуме Sea Life Melbourne, размер Песто — это сочетание природы и воспитания. Дело в том, что биологический отец детеныша, пингвин Блейк, является одним из крупнейших пингвинов в аквариуме, в то же время приемные родители детеныша, Танго и Хадсон, оказали ему должный уход.

Песто начинает линять и терять свои печально известные пушистые перья Фото: Sea Life Melbourne Aquarium

Исследователи отмечают, что по мере взросления Песто начал быстро увеличиваться в размерах и в конце концов стал самым большом птенцом, когда-либо жившим в аквариуме. Впрочем, ученые считают, что пингвин не всегда будет самым крупным.

Известно, что Песто начал терять вес после того, как родители перестали его кормить — ожидается, что вскоре детеныш будет весить приблизительно так же, как и сверстники. Любопытно, что сейчас Песто находится на стадии линьки — отращивает свое взрослое оперение. По мере линьки черные, белые и желтые перья выталкивают его старые молодые перья. Обычно это происходит один раз в год для всех видов пингвинов и обычно занимает две-три недели.

По словам Хилл, в процессе линьки старые перья выпадают, однако они также наблюдают, что птицы порой помогают себе, удаляя старые перья. В результате процесса линьки, по словам ученых, Песто сегодня выглядит так, будто "носит коричневое боа из перьев поверх белой рубашки-смокинга".

Песто начинает линять и терять свои печально известные пушистые перья Фото: Sea Life Melbourne Aquarium

В конце концов, как считают сотрудники аквариума, Песто станет похож на других взрослых королевских пингвинов. Взрослые особи обычно отличаются оранжевыми перьями вокруг клюва, тогда как у молодых особей она темно-коричневая или черная. Впрочем, исследователи отвечают, что в оперении птиц, как правило, мало различий, а потому их трудно отличить в дикой природе.

Хилл отмечает, что Песто можно будет отличить по этой темной пластине на клюве в течение следующего года или около того, пока он не линяет во взрослую особь в первый раз ( это произойдет в ноябре 2025 года), затем он сбросит черную пластину на клюве и вырастет оранжевую пластину на клюве, что будет означать, что он взрослый. После этого, единственной его отличительной чертой станет полоса на крыле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как и когда пингвины развили свои удивительные крылья.