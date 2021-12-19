Украинских полярников в Антарктиде накрыло снегом. Пингвины не пострадали и делают гнезда (фото)

В Антарктиде сейчас лето, но полярники уже несколько дней подряд откапываются из снега. Пингвины в условиях постоянного снегопада чувствуют себя комфортно.

Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали выпадение рекордного за последние 20 лет уровня снега – 2,75 метра. Об этом исследователи сообщили в Facebook.

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Сотрудники станции назвали такой результат "необычным подарком ко дню Святого Николая".

"На нашем острове и сейчас идет снег. Это притом, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд", – рассказали на станции.

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Полярники подчеркнули, что пингвины и пингвинята не пострадали.

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Полярники объяснили, что рекордный уровень снега не может повредить пингвинам. Эти животные откапывают гнезда, делая телом трубы в снегу, и продолжают высиживать яйца.

"Они очень прыткие. Чтобы передвигаться по глубокому снегу, они не идут, а ложатся и скользят на животе, развивая скорость до 6 км/ч", – сообщили специалисты.

Прошлый рекорд погода установила в 2016 году, тогда выпало 2,65 метров снега.

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Напомним, что в октябре этого года возле станции "Академик Вернадский" видели несколько сотен пингвинов дженту, птицы собирались на брачный сезон. Их количество возле станции с 2013 года выросло на четверть.

Фокус также писал, что украинские полярники купили в Великобритании ледокол "Джеймс Кларк Росс", чтобы исследовать Арктику.