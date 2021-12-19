Українських полярників у Антарктиді накрило снігом. Пінгвіни не постраждали та роблять гнізда (фото)

В Антарктиді зараз літо, але полярники кілька днів поспіль відкопуються зі снігу. Пінгвіни за умов постійного снігопаду почуваються комфортно.

Українські полярники на антарктичній станції "Академік Вернадський" зафіксували випадання рекордного за останні 20 років рівня снігу – 2,75 метри. Про це дослідники повідомили у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Співробітники станції назвали такий результат "незвичним подарунком до Дня Святого Миколая".

"На нашому острові і зараз йде сніг. Це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль", – розповіли станції.

[ + – ] Сніг не зашкодив пінгвінам [ + – ] У будинки через негоду зайти непросто [ + – ] Рівень снігу показав рекорд [ + – ] Деякі будинки приховало під снігом

Полярники наголосили, що пінгвіни та пінгвінята не постраждали.

[ + – ] Пінгвіни можуть самі робити гнізда

Полярники пояснили, що рекордний рівень снігу не може зашкодити пінгвінам. Ці тварини відкопують гнізда, роблячи тілом труби у снігу, і продовжують висиджувати яйця.

"Вони дуже прудкі. Щоб пересуватися глибоким снігом, вони не йдуть, а лягають і ковзають на животі, розвиваючи швидкість до 6 км/год", – повідомили фахівці.

Минулий рекорд погода встановила у 2016 році, тоді випало 2,65 м снігу.

[ + – ] Мінімум опадів випало у 2009 році

Нагадаємо, що у жовтні цього року біля станції "Академік Вернадський" бачили кілька сотень пінгвінів дженту, птахи збиралися на шлюбний сезон. Їхня кількість біля станції з 2013 року зросла на чверть.

Фокус також писав, що українські полярники купили у Великій Британії криголам "Джеймс Кларк Росс", щоб досліджувати Арктику.