Україна купила у Великобританії легендарний криголам James Clark Ross для вивчення Антарктиди

Це перший криголам України за останні 20 років. Примітно, що саме це судно вперше привезло українську експедицію на станцію "Академік Вернадський" у 1996 році.

У четвер, 19 серпня, Великобританія продала українській антарктичній станції "Академік Вернадський" криголам "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross). Після оформлення всіх документів судно під українським прапором відправиться з Данії в Україну. Криголам прибуде до Одеси на початку осені цього року. Про це повідомляє пресслужба посольства Великобританії в Україні.

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За словами директора Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євгена Дикого, останні 20 років в Україні не було власного криголама, що значно обмежувало роботу дослідників. З цим судном держава зможе проводити масштабні дослідження Південного океану і з часом може почати дослідження в Арктиці.

"А ще для нас цей криголам має цінність як символ, адже саме він привіз першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію "Фарадей" — зараз нашу "Академік Вернадський" — у1996 році", — повідомив директор НАНЦ.

За даними наукового центру, останні 30 років криголам "Джеймс Кларк Росс" виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень.

"Дослідницьким судном "Джеймс Кларк Росс" захоплювалися всі, хто на ньому працював. Цей криголам дозволив вченим із Великобританії та інших країн зробити багато відкриттів, щоб краще зрозуміти світ, який швидко змінюється. Ми будемо сумувати за цим судном, але я рада, що наші колеги-дослідники будуть використовувати його для проведення важливих наукових досліджень, чого ми їм і бажаємо", — заявила директорка Британської антарктичної служби професорка Дейм Джейн Френсіс.

Побудований компанією Swan Hunter Shipbuilders у Волсенді (Великобританія) і урочисто спущений на воду її Королівською величністю Єлизаветою II, у 1990 році "Джеймс Кларк Росс" взяв участь у першому міжнародному дослідженні з оцінки запасів криля (ракоподібна тварина, головна ланка в харчовому ланцюгу в Антарктиці — ред.) в атлантичній частині Південного океану. Отримані дані до сих пір використовуються в моделях оцінки криля.

Нагадаємо, раніше цього місяця помер останній онук письменника Івана Франка Роланд, завдяки якому Україна отримала у дарунок від Британії науково-дослідну станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці.

Також ми писали про те, як на початку цього року на станцію "Академік Вернадський" вирушила нова група українських дослідників.