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Украина купила у Великобритании легендарный ледокол James Clark Ross для изучения Антарктиды

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Украина купила британский ледокол, Джеймс Кларк Росс, ледокол Джеймс Кларк Росс, Академик Вернадский
Фото: Скриншот | Украина купила британский ледокол Джеймс Кларк Росс

Это первый ледокол Украины за последние 20 лет. Примечательно, что именно это судно впервые привезло украинскую экспедицию на станцию "Академик Вернадский" в 1996 году.

В четверг, 19 августа, Великобритания продала украинской антарктической станции "Академик Вернадский" ледокол "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross). После оформления всех документов судно под украинским флагом отправится из Дании в Украину. Ледокол прибудет в Одессу в начале осени этого года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

По словам директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгения Дикого, последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола, что значительно ограничивало работу исследователей. С этим судном государство сможет проводить масштабные исследования Южного океана и со временем может начать исследования в Арктике.

"А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей" — сейчас нашу "Академик Вернадский" — в 1996 году", — сообщил директор НАНЦ.

James Clark Ross, Украина купила ледокол, Британия продала Украине ледокол
James Clark Ross, Украина купила ледокол, Британия продала Украине ледокол
James Clark Ross, Украина купила ледокол, Британия продала Украине ледокол
James Clark Ross, Украина купила ледокол, Британия продала Украине ледокол
James Clark Ross, Украина купила ледокол, Британия продала Украине ледокол
James Clark Ross, Украина купила ледокол, Британия продала Украине ледокол

По данным научного центра, последние 30 лет ледокол "Джеймс Кларк Росс" выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

"Исследовательским судном "Джеймс Кларк Росс" восхищались все, кто на нем работал. Этот ледокол позволил ученым из Великобритании и других стран сделать много открытий, чтобы лучше понять мир, который быстро меняется. Мы будем скучать по этому судну, но я рада, что наши коллеги-исследователи будут использовать его для проведения важных научных исследований, чего мы им и желаем", — заявила директор Британской антарктической службы профессор Дэйм Джейн Фрэнсис.

Построенный компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущенный на воду ее Королевой Елизаветой II в 1990 году "Джеймс Кларк Росс" принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля (ракообразное животное, главное звено в пищевой цепи в Антарктике — ред.) в атлантической части Южного океана. Полученные данные до сих пор используются в моделях оценки криля.

Напомним, ранее в этом месяце умер последний внук писателя Ивана Франко Роланд, благодаря которому Украина бесплатно получила от Британии научно-исследовательскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктике.

Также мы писали о том, как в начале этого года на станцию "Академик Вернадский" отправилась новая группа украинских исследователей.