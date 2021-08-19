Украина купила у Великобритании легендарный ледокол James Clark Ross для изучения Антарктиды

Это первый ледокол Украины за последние 20 лет. Примечательно, что именно это судно впервые привезло украинскую экспедицию на станцию "Академик Вернадский" в 1996 году.

В четверг, 19 августа, Великобритания продала украинской антарктической станции "Академик Вернадский" ледокол "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross). После оформления всех документов судно под украинским флагом отправится из Дании в Украину. Ледокол прибудет в Одессу в начале осени этого года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

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По словам директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгения Дикого, последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола, что значительно ограничивало работу исследователей. С этим судном государство сможет проводить масштабные исследования Южного океана и со временем может начать исследования в Арктике.

"А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей" — сейчас нашу "Академик Вернадский" — в 1996 году", — сообщил директор НАНЦ.

По данным научного центра, последние 30 лет ледокол "Джеймс Кларк Росс" выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

"Исследовательским судном "Джеймс Кларк Росс" восхищались все, кто на нем работал. Этот ледокол позволил ученым из Великобритании и других стран сделать много открытий, чтобы лучше понять мир, который быстро меняется. Мы будем скучать по этому судну, но я рада, что наши коллеги-исследователи будут использовать его для проведения важных научных исследований, чего мы им и желаем", — заявила директор Британской антарктической службы профессор Дэйм Джейн Фрэнсис.

Построенный компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущенный на воду ее Королевой Елизаветой II в 1990 году "Джеймс Кларк Росс" принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля (ракообразное животное, главное звено в пищевой цепи в Антарктике — ред.) в атлантической части Южного океана. Полученные данные до сих пор используются в моделях оценки криля.

Напомним, ранее в этом месяце умер последний внук писателя Ивана Франко Роланд, благодаря которому Украина бесплатно получила от Британии научно-исследовательскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктике.

Также мы писали о том, как в начале этого года на станцию "Академик Вернадский" отправилась новая группа украинских исследователей.